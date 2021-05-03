【異動股】復星醫藥逆市飈兩成四日升4成半　 瑞信上調目標價、料今年向內地供1億劑復必泰

▲ 復星醫藥逆市破頂四日升3成 瑞信上調目標價、料今年向內地供1億劑復必泰

復星醫藥 （02196） 逆市破頂，升幅擴大至兩成，最新報59元，創上市新高，成交額7.6億元。以現價計，該股暫連升4日，累計升幅45%。瑞信近日發表報告指，復星醫藥首季業務復甦步伐勝預期，今年預測市盈率由12倍上調至17倍，反映該行對其長期研發展望更趨正面，目標價由44元上調至52元，評級為「跑贏大市」。

另一疫苗概念股國藥 （01099） 今日亦破頂，逆市升一成，最新報26.6元，盤中高見26.9元，成交額5.7億元。康希諾 （06185） 則破頂後回落，盤中高見394.6元﹐最新報383.6，跌1.4%，成交額1.4億元。

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該行指，復必泰預計6至7月獲內地批准使用，潛在納入政府採購。管理層表示已向國家藥監局遞交臨床數據供審評。據媒體報導，預計疫苗6至7月可獲國家藥監局使用許可，與該行去年估計相符。公司預期今年向內地供應1億劑疫苗，每月目標供應2000萬劑疫苗。倘若7月前已獲批，預計今年供貨可達1億劑。公司旗下醫美業務平台正加快發展，另90%研發投入用於創新藥。

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瑞信上調復星醫藥今年盈測1.9%，並上調估值基礎，今年預測市盈率由12倍上調至17倍，反映該行對其長期研發展望更趨正面。

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編輯：吳敏芳