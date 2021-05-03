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【異動股】復星醫藥逆市破頂四日升3成 瑞信上調目標價、料今年向內地供1億劑復必泰

股市 10:23 2021/05/03

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復星醫藥逆市破頂四日升3成 瑞信上調目標價、料今年向內地供1億劑復必泰

復星醫藥 （02196） 逆市破頂，現升7.4%，最新報53元，創逾3年高，成交額1.5億元。以現價計，該股暫連升4日，累計升幅30.5%。瑞信近日發表報告指，復星醫藥首季業務復甦步伐勝預期，今年預測市盈率由12倍上調至17倍，反映該行對其長期研發展望更趨正面，目標價由44元上調至52元，評級為「跑贏大市」。

圖看接種復必泰注意事項

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該行指，復必泰預計6至7月獲內地批准使用，潛在納入政府採購。管理層表示已向國家藥監局遞交臨床數據供審評。據媒體報導，預計疫苗6至7月可獲國家藥監局使用許可，與該行去年估計相符。公司預期今年向內地供應1億劑疫苗，每月目標供應2000萬劑疫苗。倘若7月前已獲批，預計今年供貨可達1億劑。公司旗下醫美業務平台正加快發展，另90%研發投入用於創新藥。

圖看接種復必泰後不同時期功效

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瑞信上調復星醫藥今年盈測1.9%，並上調估值基礎，今年預測市盈率由12倍上調至17倍，反映該行對其長期研發展望更趨正面。

相關文章：【業績|疫苗股】復星醫藥首季純利達8.47億元 增長46.8%

【疫苗股】印度疫情嚴峻　康希諾曾升一成、復星醫藥漲逾3%

【誠哥接種】疫苗股炒高復星醫藥升近4%　內地據報7月前批准首款國外疫苗

編輯：吳敏芳

港股 疫苗 復星醫藥（02196）

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