傳承學院 「接力香港大獎」2021

傳承學院於 4 月 29 日 （星期四）晚上假九龍灣會所一號港灣皇宴舉行了首屆「接力香港大獎」2021，並得到香港特別行政區教育局前局長吳克儉先生，GBS，JP 親臨主禮。

席間，在榮譽主席陳裕光博士、主禮嘉賓吳克儉先生，GBS，JP，及一眾嘉賓見證下，順利頒發大獎予14間本地家族企業（見附表），表揚各傑出社會人士及機構對家族及企業傳承所作出的重大貢獻。

陳裕光博士致辭說：「傳承學院舉辦第一屆的接力香港大獎，希望透過獎項，鼓勵跨世代的企業順利交接，承先啟後，代代相傳，同時為社會注入正能量。每位獲得表揚的得獎者，都為家族企業展現出修身，齊家，治企，與善天下的高尚情操。修身為家族作出承擔，齊家為家族和諧作出貢獻, 治企為家族企業作出規範，更有善天下之心為社會作出回饋。在任何地方，家族企業都扮演著舉足輕重的角色，其交接及持續發展不單牽涉個人或家族的興衰，亦對經濟發展及社會和諧，實實在在影響深遠。關鍵在於家族企業傳承這浩瀚的工程上，企一代有交棒的主觀意願，企二代欲戴皇冠，亦能承其重。」

是次大獎得到創二會聯合創辦人伍進超先生，香港浸會大學管理學系榮休教授趙其琨教授，MH，及香港中文大學創業研究中心及家族企業研究中心創辦人及主任區玉輝教授組成提名委員會，並得到龍之家社會服務基金 贊助支持。

關於傳承學院：

傳承學院成立於2012 年，從事研究、教育、顧問服務及出版，為華人家族企業提供全面及深入的專業意見，及協助華人家族企業世代相傳。

學院提供一系列有關家族企業傳承的專案研究及專業顧問服務，包括：家族理念的凝聚、家族關係的延續、家族知識的轉移、家族財富的管理、家族企業的交接。透過全面、實用的方法，引領大中華做好企業財富的傳承，及家庭、理念和知識的代代相傳。

關於接力香港：

「接力香港」是由傳承學院於2018 年發起的項目。旨在透過教育和出版， 調查研究，以及會議和頒獎禮形式來促進香港企業可持續發展。相信在家族世代，以致在社會各階層之間的成功傳承及接力，將是保留香港傳統，同時亦為家族企業勇敢創新為未來做好準備的成功秘訣。

「接力香港大獎」正是 「接力香港」 項目中標誌性活動，旨在表揚各傑出社會人士及機構對家族及企業傳承所作出的重大貢獻，並對香港的發展和持續成功帶來正面影響。



附件一： 得獎名單

中港照相器材集團有限公司

宏利 龍之家族

進明貨運有限公司

四海環球食品有限公司

銀禧國際旅遊有限公司

啟東電線電纜有限公司

蛋撻王控股有限公司

新佛香食品有限公司

大埔振興肉丸

唐順興家禽（香港）有限公司

翠華集團

通泰行

威信國際冷凍食品（香港）有限公司

永生膠木電器廠有限公司



（資料由客戶提供）