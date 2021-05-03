【港股市況】恒生指數5月開局跌400點　滙豐回吐3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五向下，道指跌185點。港股於5月首個交易日低開64點，恒生指數開報28659點。恒生科技指數微升1點，報8314點。騰訊 （00700） 跌0.5%；滙豐 （00005） 跌0.8%；友邦 （01299） 升0.2%。

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即市走勢︰

【10：13】蒙牛 （02319） 最新跌逾3%，低見40.1元，暫為表現最差藍籌股。

【10：07】友邦 （01299） 最新跌逾2%，低見96.55元，連同滙豐，兩股合計拖累大市近140點。

【10：05】兆科眼科 （06622） 早段低見12.36元上市新低後，最新反彈逾2%，報12.82元。

【10：04】大市走勢反覆向下，恒指最新跌400點，科指跌1.2%。

【09：58】毛記葵涌 （01716） 續回吐近7%，低見0.94元。

【09：56】百度 （09888） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌0.2%。

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【09：54】復星醫藥 （02196） 最新升近7%，破頂高見52.95元。瑞信將復星醫藥目標價上調至52元。

【09：51】滙豐 （00005） 最新跌3%，報47.35元，成交1.3億元。

【09：50】海爾智家 （06690） 績後挫半成，低見30.5元。海爾智家首季純利約30.5億元人民幣，按年升近1.9倍。

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【09：48】瑞麗醫美 （02135） 逆市續升13%，破頂高見0.81元。

【09：46】Bitcoin比特幣重返58000美元水平，火幣科技 （01611） 逆市升逾6%，高見25.7元；歐科雲鏈 （01499） 升一成，高見0.69元；雄岸科技 （01647） 升逾4%，高見0.375元；美圖 （01357） 升0.8%，高見2.48元。

【09：45】港股跌逾300點，跌至28400點水平。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 最新逆市轉升0.2%，高見226.8元。

【09：42】JS環球 （01691） 逆市靠穩升0.4%，高見23.75元。

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【09：39】贏家時尚 （03709） 升逾4%，成交2億元。贏家時尚折讓4.7%配售1900萬股，集資約2億元。

【09：37】復星醫藥 （02196） 升逾6%，破頂高見52.95元。

【09：36】滙豐 （00005） 回吐逾2%，低見47.7元。

【09：35】金滙教育 （08160） 瀉逾七成，低見0.151元。金滙教育折讓9.5%配售1.05億股，淨額約5740萬元。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 跌1.3%；小米 （01810） 跌1.4%。

【09：33】大市最段跌近200點，低見28529點。

【09：32】方正控股 （00418） 最新飈升一倍，破頂高見1元，成交695萬元。

【09：31】港股開市後跌逾百點，恒生指數跌140點，報28584點；科指轉跌近0.6%，報8779點。

【09：30】新奧能源 （02688） 跌0.8%，低見129.6元，成交4.5億元。

【09：29】美團 （03690） 跌0.2%。據港交所股權披露，美團股東紅杉資本4月27日在場內以平均價300.3864元，減持47.57萬股美團股份，共套現約1.43億元。

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【09：26】方正控股 （00418） 升近15%，開報0.54元。方正控股公布，有關主要股東北大方正遭重整，北大方正管理人已與投資者訂重整投資協議，一旦重整方案生效，北大方正所持其股權將由重整投資者持，可能導致其控股股東發生變化。

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【09：20】恒生指數低開64點，開報28659點。恒生科技指數微升1點，報8314點。騰訊 （00700） 跌0.5%；滙豐 （00005） 跌0.8%；友邦 （01299） 升0.2%。

【09：13】期指開報28520點，跌10點。

【08：56】恒指黑期升約83點，報28733點；道指期貨報33921點，升154點。

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【07：45】港股ADR收報28617點，跌106點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.49元，跌0.36元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報618.67元，跌4.33元或0.7%。

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【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上美國大型科企業績參差，道指收報33874點，跌185點或0.5%；標指收報4181點，跌30點或0.7%；納指收報13962點，跌119點或0.9%。

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責任編輯︰梁浩碩