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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數5月開局半日跌424點　滙豐回吐逾3%、友邦跌逾2%（不斷更新）

股市 12:02 2021/05/03

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港股市況不斷更新

港股於5月首個交易日承接美股低開64點，其後走勢反覆向下，跌幅擴大至近500點，一度跌穿28300點水平。恒生指數半日跌424點，報28300點，成交538億元。恒生科技指數跌1.3%，報8204點。金融股領跌，滙豐 （00005） 跌逾3%；友邦 （01299） 跌逾2%；復星醫藥 （02196） 逆市升9%；國藥 （01099） 亦升近9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【iBond 2021】新一批iBond月內推出　近0風險穩賺2厘息、去年46萬人認購

【外匯基金】外匯基金首季投資收入116億　港股投資回報勝去年全年、債券投資損手

【大行看法】貝萊德劉雅俊：中資科企監管未完　5大準則教選科技股

即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日跌424點，報28300點，成交538億元。恒生科技指數跌1.3%，報8204點。金融股領跌，滙豐 （00005） 跌逾3%；友邦 （01299） 跌逾2%；復星醫藥 （02196） 逆市升9%；國藥 （01099） 亦升近9%。

【HSBC滙豐】滙豐渣打股價回吐不用怕　3大方面分析兩者前景仍看好

【11：44】港股中午收市前跌約450點，報28274點；科指跌1.4%，報8196點。

【11：30】內地股市個別發展，上證半日跌0.8%；深證跌0.2%；創業板指升1.3%。

【11：27】港交所 （00388） 跌1%，低見463.2元。

【SPAC】證監據報憂SPAC風險　料成功引港機會低

【11：24】平保 （02318） 跌逾2%，低見82.6元。

【11：11】眾安在綫 （06060） 挫半成，低見43.65元。眾安在綫首季淨利潤達2.63億元人民幣，按年下跌19.8%。

【業績消息】眾安在線今年首季淨利2.63億 下跌19.8%

【11：08】國藥 （01099） 升幅擴大至逾8%，破頂報26.15元見日內高位。

【11：00】大市最新跌約430點，報28292點。科指跌1.2%，報8213點。

【10：55】蒙牛 （02319） 跌近4%，一度跌穿40元水平，低見39.95元。

【10：53】騰訊 （00700） 最新逆市轉升近0.1%，高見624元。

【10：50】京東 （09618） 最新逆市升1%，報301.8元。

【10：49】內地新規通過製作發布傳播暴飲暴食影片則最高可罰10萬元人民幣，快手科技 （01024） 跌3%，低見253.6元。

【10：48】譽宴 （01483） 升逾6%，高見1.72元，成交4114萬元。

【10：45】國藥 （01099） 逆市升6%，破頂高見25.55元。

【10：43】澳門4月博彩收入84億澳門元，按年升1014.4%，按月升1.14%。銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾1%。美高梅 （02282） 跌近3%。澳博 （00880） 、永利 （01128） 跌2%；新濠 （00200） 跌近2%。

【濠賭股】澳門4月博彩收入按月升幅收窄　濠賭股全線下挫

【10：37】虎都 （02399） 跌三成，低見1.38元，成交4638萬元。

【10：35】京東 （09618） 最新逆市升近0.5%，報300.2元。京東物流通過上市聆訊，據報公司最快可在本月招股及上市，市傳估值高達400億美元，集資約30億至40億元。

【新股IPO】京東物流去年扭虧為盈賺17.1億 據報擬於本月招股及上市

【10：33】港股跌勢略為喘定，恒指最新跌384點，報28340點；科指跌1%，報8229點。

【10：33】方正控股飆升逾1倍破頂 平保、珠海國資最多733億參與北大方正重整

【10：13】蒙牛 （02319） 最新跌逾3%，低見40.1元，暫為表現最差藍籌股。

【10：07】友邦 （01299） 最新跌逾2%，低見96.55元，連同滙豐，兩股合計拖累大市近140點。

【10：05】兆科眼科 （06622） 早段低見12.36元上市新低後，最新反彈逾2%，報12.82元。

【10：04】大市走勢反覆向下，恒指最新跌400點，科指跌1.2%。

【09：58】毛記葵涌 （01716） 續回吐近7%，低見0.94元。

【09：56】百度 （09888） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌0.2%。

【騰訊百度】內地直指33個應用程式違反收集使用個人信息　騰訊、百度有份點名

【09：54】復星醫藥 （02196） 最新升近7%，破頂高見52.95元。瑞信將復星醫藥目標價上調至52元。

【異動股】復星醫藥逆市破頂四日升3成 瑞信上調目標價、料今年向內地供1億劑復必泰

【09：51】滙豐 （00005） 最新跌3%，報47.35元，成交1.3億元。

【09：50】海爾智家 （06690） 績後挫半成，低見30.5元。海爾智家首季純利約30.5億元人民幣，按年升近1.9倍。

【業績｜內需股】海爾智家第一季純利增長185%　毛利率升1個百分點

【09：48】瑞麗醫美 （02135） 逆市續升13%，破頂高見0.81元。

【09：46】Bitcoin比特幣重返58000美元水平，火幣科技 （01611） 逆市升逾6%，高見25.7元；歐科雲鏈 （01499） 升一成，高見0.69元；雄岸科技 （01647） 升逾4%，高見0.375元；美圖 （01357） 升0.8%，高見2.48元。

【09：45】港股跌逾300點，跌至28400點水平。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 最新逆市轉升0.2%，高見226.8元。

【09：42】JS環球 （01691） 逆市靠穩升0.4%，高見23.75元。

JS環球宣布註銷及自願清盤旗下三間公司 以減少開支及精簡股權架構

【09：39】贏家時尚 （03709） 升逾4%，成交2億元。贏家時尚折讓4.7%配售1900萬股，集資約2億元。

【09：37】復星醫藥 （02196） 升逾6%，破頂高見52.95元。

【09：36】滙豐 （00005） 回吐逾2%，低見47.7元。

【09：35】金滙教育 （08160） 瀉逾七成，低見0.151元。金滙教育折讓9.5%配售1.05億股，淨額約5740萬元。

【09：33】阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 跌1.3%；小米 （01810） 跌1.4%。

【09：33】大市最段跌近200點，低見28529點。

【09：32】方正控股 （00418） 最新飈升一倍，破頂高見1元，成交695萬元。

【09：31】港股開市後跌逾百點，恒生指數跌140點，報28584點；科指轉跌近0.6%，報8779點。

【09：30】新奧能源 （02688） 跌0.8%，低見129.6元，成交4.5億元。

【09：29】美團 （03690） 跌0.2%。據港交所股權披露，美團股東紅杉資本4月27日在場內以平均價300.3864元，減持47.57萬股美團股份，共套現約1.43億元。

【美團股價】紅杉資本減持48萬股美團 套現1.4億元

【09：26】方正控股 （00418） 升近15%，開報0.54元。方正控股公布，有關主要股東北大方正遭重整，北大方正管理人已與投資者訂重整投資協議，一旦重整方案生效，北大方正所持其股權將由重整投資者持，可能導致其控股股東發生變化。

【方正重組】平保斥507.5億購新方正集團7成股權　合併證券業務躋身十大券商

【09：20】恒生指數低開64點，開報28659點。恒生科技指數微升1點，報8314點。騰訊 （00700） 跌0.5%；滙豐 （00005） 跌0.8%；友邦 （01299） 升0.2%。

【09：13】期指開報28520點，跌10點。

【08：56】恒指黑期升約83點，報28733點；道指期貨報33921點，升154點。

【08：50】譽宴終止收購北京雲聆科技　配股未受影響

【07：45】港股ADR收報28617點，跌106點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.49元，跌0.36元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報618.67元，跌4.33元或0.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上美國大型科企業績參差，道指收報33874點，跌185點或0.5%；標指收報4181點，跌30點或0.7%；納指收報13962點，跌119點或0.9%。

【開市9點半】北水停3日港股憂乏力　政府考慮推出新一輪iBond

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 港股ADR 恒生指數 滙豐控股（00005）

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