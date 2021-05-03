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【港股市況】恒指黑期5月開局低開64點　滙豐回吐0.8%（不斷更新）

股市 09:32 2021/05/03

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港股市況不斷更新

美股上周五向下，道指跌185點。港股於5月首個交易日低開64點，恒生指數開報28659點。恒生科技指數微升1點，報8314點。騰訊 （00700） 跌0.5%；滙豐 （00005） 跌0.8%；友邦 （01299） 升0.2%。

焦點新聞︰

【iBond 2021】新一批iBond月內推出　近0風險穩賺2厘息、去年46萬人認購

【新股IPO】京東物流去年扭虧為盈賺17.1億 據報擬於本月招股及上市

即市走勢︰

【09：31】港股開市後跌逾百點，恒生指數跌140點，報28584點；科指轉跌近0.6%，報8779點。

【09：30】新奧能源 （02688） 跌0.8%，低見129.6元，成交4.5億元。

【09：29】美團 （03690） 跌0.2%。據港交所股權披露，美團股東紅杉資本4月27日在場內以平均價300.3864元，減持47.57萬股美團股份，共套現約1.43億元。

【美團股價】紅杉資本減持48萬股美團 套現1.4億元

【09：26】方正控股 （00418） 升近15%，開報0.54元。方正控股公布，有關主要股東北大方正遭重整，北大方正管理人已與投資者訂重整投資協議，一旦重整方案生效，北大方正所持其股權將由重整投資者持，可能導致其控股股東發生變化。

【方正重組】平保斥507.5億購新方正集團7成股權　合併證券業務躋身十大券商

【09：20】恒生指數低開64點，開報28659點。恒生科技指數微升1點，報8314點。騰訊 （00700） 跌0.5%；滙豐 （00005） 跌0.8%；友邦 （01299） 升0.2%。

【09：13】期指開報28520點，跌10點。

【08：56】恒指黑期升約83點，報28733點；道指期貨報33921點，升154點。

【08：50】譽宴終止收購北京雲聆科技　配股未受影響

【07：45】港股ADR收報28617點，跌106點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.49元，跌0.36元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報618.67元，跌4.33元或0.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +3
    +2

【07：30】美股上周五下跌，市場憂慮通脹升溫令聯儲局考慮縮減量寬，加上美國大型科企業績參差，道指收報33874點，跌185點或0.5%；標指收報4181點，跌30點或0.7%；納指收報13962點，跌119點或0.9%。

【開市9點半】北水停3日港股憂乏力　政府考慮推出新一輪iBond

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 港股ADR 恒生指數 滙豐控股（00005）

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