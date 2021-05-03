▲ 譽宴終止收購北京雲聆科技 配股未受影響

譽宴集團 （01483） 公布終止收購北京雲聆科技。譽宴集團上月公布，擬向郭鵬收購北京雲聆科技的所有股權及向其注資訂立併購意向書；並已訂立配售協議向不少於6名承配人，以配售價每股1.68元配售最多9000萬股。譽宴指，盡管併購意向書公布所披露進行可能收購事項的潛在裨益及理由，訂約各方未能就可能收購事項的重大條款達成一致，故決定不進行可能收購事項，

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因此，併購意向書的訂約各方經公平磋商後於2021年4月30日訂立終止契約，以終止併購意向書，自2021年4月30日起生效。併購意向書的訂約各 方確認，概不會就有關併購意向書項下或所引致的任何事宜向其他訂約方提出申索。

公告稱，盡管終止併購意向書，董事會仍認為投資於中國的高增長業務（包括高科技、軟件諮詢及互聯網服務相關業務）將為集團帶來穩定持續的收入來源，並為股東創造長期價值。因此，將堅持完成配售事項所得款項淨額用途的原有計劃，將原本分配至可能收購事項及其項下擬進行交易的上述所得款項淨額，用於日後可能進行的與併購意向書項下擬進行交易具類似性質的投資及交易。

董事會認為，終止併購意向書不會對集團的業務以及財務狀況及營運造成任何重大不利影響。

譽宴集團較早前宣布，以不多於5000萬元人民幣收購北京雲聆科技全部股權，並向對方以不高於7000萬元人幣，替旗下的抖麼科技支付購買「小雞模擬器App」的剩餘對價，投資金額以現金或可換股債券支付。

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責任編輯︰梁浩碩