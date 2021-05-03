  • 24°C
香港時間 : 2021503日 (一) 08:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Robinhood首季訂單流收入增長逾兩倍　巴菲特︰Robinhood令股市賭場化

股市 08:25 2021/05/03

分享：

Robinhood首季訂單流收入增長逾兩倍　巴菲特︰Robinhood令股市賭場化

因遊戲驛站GameStop（美：GME）「挾淡倉」事件一戰成名的美國免佣綫上交易平台Robinhood，其提交的監管文件顯示，Robinhood的最大收入來源——出售訂單流的收入（payment for order flow），於第一季達3.31億美元，較去年同期的9100萬美元，增長了逾兩倍。

所謂payment for order flow，就是指平台將客戶訂單以外判方式轉交給其他第三方公司執行，從而收取費用。

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）日前舉行股東大會，巴菲特表示股市增添了不少賭場化意味，而Robinhood是主要推手。他指，Robinhood等零手續費的股票交易平台，增加了股市的賭場氛圍。

巴菲特表示，美國企業是投資的好工具，但亦成為極佳的賭博籌碼。若為一些難得有錢的人提供籌碼，告訴他們每日買賣30、40、50次，而不收取佣金，而是出售他們的訂單流或其他甚麼……巴菲特表示，不希望會有更多這樣的東西。

【巴菲特股東大會】股神巴菲特承認錯誤沽售蘋果　持有市值遠超其他股票

【巴菲等股東大會】股神拍檔芒格：SPAC是「容易錢」兼涉道德問題　Bitcoin令人作嘔

責任編輯︰梁浩碩

美股 巴菲特 GameStop（美：GME）

下一篇文章

耶倫︰拜登的經濟計畫不會造成通脹壓力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高息2.7厘 虛銀突擊推破頂息
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高息2.7厘 虛銀突擊推破頂息
【新股IPO】小電科技已遞交上市申請　騰訊、螞蟻集團為最大機構股東
【新股IPO】小電科技已遞交上市申請　騰訊、螞蟻集團為最大機構股東
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮
【航空告急】香港航空旗下公司遭興業銀行入稟　要求交出赤鱲角機場地皮