【巴菲特股東大會】Robinhood首季訂單流收入增長逾兩倍　巴菲特︰Robinhood令股市賭場化

▲ Robinhood首季訂單流收入增長逾兩倍 巴菲特︰Robinhood令股市賭場化

因遊戲驛站GameStop（美：GME）「挾淡倉」事件一戰成名的美國免佣綫上交易平台Robinhood，其提交的監管文件顯示，Robinhood的最大收入來源——出售訂單流的收入（payment for order flow），於第一季達3.31億美元，較去年同期的9100萬美元，增長了逾兩倍。

所謂payment for order flow，就是指平台將客戶訂單以外判方式轉交給其他第三方公司執行，從而收取費用。

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）日前舉行股東大會，巴菲特表示股市增添了不少賭場化意味，而Robinhood是主要推手。他指，Robinhood等零手續費的股票交易平台，增加了股市的賭場氛圍。

巴菲特表示，美國企業是投資的好工具，但亦成為極佳的賭博籌碼。若為一些難得有錢的人提供籌碼，告訴他們每日買賣30、40、50次，而不收取佣金，而是出售他們的訂單流或其他甚麼……巴菲特表示，不希望會有更多這樣的東西。

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責任編輯︰梁浩碩