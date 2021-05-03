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【樓市現象】97年高位購入海逸豪園 長情業主決定沽出3房 單位24年後僅升值58%

股樓投資 09:00 2021/05/03

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不少港人愛買「磚頭」，認為可以抗通脹，又可保值，最近不少持有住宅多年的業主沽出單位也能大賺逾1倍離場，不過並不是所有單位的升值潛力也能跟大市同步，業主的入市時機也十分重要，如於早年高位入場，就算是持貨數十年，單位於多年間可能只升值數十%。

【樓市現象】住宅樓價愈升愈有 官方樓價指數首季升2.2% 七季最勁 代理：次季或挑戰新高，詳見【下一頁


最近一位於1997年4月購入海逸豪園3房戶的業主沽出單位，單位於24年來僅升值58%。利嘉閣地產首席聯席董事潘立信表示，該行新近促成紅磡海逸豪園1座中層B室的二手成交個案，單位實用面積約789平方呎，採三房套連工人房間隔，望內園景。單位近日獲買家以1,500萬元承接，折合實用面積呎價約19,011元。

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【樓市狂潮】以為香港後生仔買樓難? 原來在韓國上車仲難 首爾340人搶購一個單位，詳見【下一頁


據了解，原業主約於1997年4月以約948.6萬元購入上述單位，持貨約24年，現轉手帳面獲利約551.4萬元，物業升值約58%。
翻查資料，中原城市領先指數於1997年10月19日達到當時高峰103.18點，可見該原業主購入單位半年後，樓價即由高位回落，並經歷多年下跌，及至過去10年，才慢慢恢復失地。


潘立信指，海逸豪園4月共錄15宗二手成交個案，屋苑現時約有350個放盤，最低入場價由790萬元起。

【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

樓價 CCL 沽出 物業 經濟 成交 海逸豪園 放盤 通脹

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