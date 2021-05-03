【開市9點半】北水停3日港股憂乏力　政府考慮推出新一輪iBond

（1） 「五一黃金周」A股休市5日，港股停3日北水，直至5月6日（星期四）滬深港通如常開通，北水才會回歸，港股料維持悶局，或在成交減少下，走勢波動。上周美股破頂後回吐，拜登政府加稅計劃，及市場預期聯儲局或提前加息，都令投資者感到憂慮。本周聯儲局多位有FOMC（公開市場委員會）投票權的官員會發表講話，關注官員對經濟形勢和貨幣政策的論述。

即睇開市9點半重點：

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【美股焦點】本周關注印度疫情、聯儲局官員講話 4月非農職位料增100萬個

（2） 政府考慮推出新一輪iBond，陳茂波說，本月稍後時間會公布詳情。此外，8萬元個人特惠貸款接受申請，3日共接7000宗申請。

【iBond】陳茂波：政府於本月稍後公布iBond詳情 電子消費券計劃在暑假期間啟動

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請 陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）

（3） 巴菲特股東大會成市場焦點所在，巴菲特認沽錯蘋果，芒格說比特幣令人作嘔。

【巴菲特股東大會】股神巴菲特承認錯誤沽售蘋果 持有市值遠超其他股票

【巴菲等股東大會】股神拍檔芒格：SPAC是「容易錢」兼涉道德問題 Bitcoin令人作嘔

（4） 京東物流通過上市聆訊，據報最快可在本月招股及上市。

【新股IPO】京東物流去年扭虧為盈賺17.1億 據報擬於本月招股及上市

（5） 新巴城巴若計入政府的5.51億元津貼後，全年都仲要虧損2.62億......

【新巴城巴】新巴城巴去年載客量下跌27% 政府津貼逾5億元、母企匯達交通仍蝕2.62億元

（6） 再有充電寶服務提供商上市。杭州小電科技公司於早前遞交上市申請，公司獲騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 旗下螞蟻集團投資。

【新股IPO】國內充電寶服務商騰訊螞蟻有份投資 小電科技遞交上市申請

（7） 投資者如看好大宗商品，有甚麼投資方法？

【中石油跑贏騰訊】大宗商品狂潮再現 散戶如何能搭順風車？

（8） CUniq推出的30款5G月費計劃低至每月168元。

【5G月費】CUniq正式推出5G服務 30款5G月費計劃低至168元

（9） 順豐創辦人王衛的豪宅在何處？

【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅 為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？

上周五港股ADR及美股收市：

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記者：區嘉俊