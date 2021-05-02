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[TESLA] Tesla德國超級工廠項目 傳延至明年初開工

環球政經 23:15 2021/05/02

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電動車生產商Tesla(美:TSLA)在德國興建超級工廠的大計或出現延誤。外電消息指，由於Tesla清理林地建廠的程序被德國某法院下令停止，等待有關環保訴訟的宣判結果，Tesla超級工廠或要待至明年1月才能開工投產。公司本預期項目可於今年7月便能投入運作。

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Tesla創辦人馬斯克前年底表示，有見德國工程技術強勁，因而選址該國興建集團第4個暨歐洲首個超級工廠以及一個設計中心。

根據公司官網，超級工廠建造目的旨在提供足夠鋰電池給生產線而建造，其將會支援Tesla日後預期的生產需求。除了生產 Model 3 電動馬達以及電池組件外，還生產 Tesla 的能源儲存產品 Powerwall 及 Powerpack。而位於德國的超級工廠，將以生產 Model Y 為起點，連結全球市場，專注於原創車輛設計和生產。

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撰文 : 李尚毅

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股

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