曼聯球迷衝入奧脫福球場示威 英超雙紅會取消（第三版）

逾千名曼聯球迷，周日下午衝入曼聯的奧脫福球場，抗議擁有曼聯的格萊澤家族。示威令同日稍後時間舉行，曼聯主場對利物浦的英超比賽，需要擇日重賽。曼聯球員於比賽前集宿的酒店門外，同樣有曼聯球迷聚集示威，令球員未能按時出發前往球場。曼聯對球迷的激進示威行為表示遺憾，英超賽會則強烈譴責示威中的暴力行為。

（第三版更新英超賽會及曼聯回應）

曼聯（Manchester United）球迷今次的示威，導火線是曼聯管理層與歐洲超級聯賽（European Super League）賽會簽約，同意加入成為歐超聯的15間創立球會之一。曼聯會方隨後發表聲明，表示與警方﹑英超賽會及地方市政府商議後，出於安全及保安考慮，決定押後當地時間周日下午與利物浦的比賽，並會與賽會商討重賽日期。曼聯亦表示可以理解球迷的熱情，強調球迷擁有言論自由及舉辦和平示威權利，但對任何妨礙球隊﹑危及其他球迷﹑球會職員和警員安全的行為表示遺憾。

英超賽會譴責示威中的暴力行為，包括非法破壞及擅闖球場的舉動，更指摘示威破壞英國政府的防疫規定。賽會指球迷有不同管道發聲表達意見，但周日小部分球迷的行動完全不合理。

現場有外媒採訪一名進入球場內的示威球迷瑞安（Ryan），他指示威目的就是要造成妨礙，而目前效果似乎比預期更好。眼前最敬愛的球會被美國班主格拉沙家族如此對待，面對球迷改變的訴求亦不為所動，瑞安非常憤怒及失望，因而決定參加示威。

示威情況

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雖然曼聯等6支英超球隊，稍後基於球迷強烈反對，相繼宣布退出歐超聯，但似乎未能平息球迷的怒火。

其中，擁有曼聯的格萊澤家族（Glazer Family），多年前透過巨額舉債的方式入主曼聯，再以曼聯的收入來償還債務及利息後，曼聯球迷一直非常不滿，多次以不同途徑要求格萊澤家族賣盤。

責任編輯：嚴智勇