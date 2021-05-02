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委內瑞拉上調最低工資近3倍 仍不足購買1公斤肉

環球政經 22:17 2021/05/02

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因通脹問題正陷入經濟危機的南美洲國家委內瑞拉，其勞工部長皮納蒂（Eduardo Pinate）在五一勞動節宣布，上調最低工資289%至每月700萬玻利瓦，即2.4美元。不過，這金額只足夠讓國民購買1公升牛奶或1公斤芝士，仍不足購買1公斤肉。當地1公斤肉的價錢需逾1000萬玻利瓦，約值3.5美元。1公斤亦即30顆雞蛋的價錢，約值3.9美元。

[巴郡股東會] 股神副手轟比特幣令人厭惡 指其發展和人類文明背道而馳  詳情請看[下一頁]

屬主要產油國之一的委內瑞拉，受惡性通脹影响，已連續8年陷入經濟衰退。當地的經濟活動的結算貨幣，已採用美元計價。

[巴郡股東會] 股神承認減持蘋果是錯誤 現時最看好的投資是...  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

美股 通脹 委內瑞拉

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