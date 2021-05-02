中國燃氣擬逾5億元 收購北京項目49%股權

中國燃氣(00384)宣布，計劃以4.8億人民幣即逾5億元，收購北京華油49%股權。北京華油餘下51%股權，仍由中石油 (00857)旗下昆侖燃氣持有。

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北京華油主營業務為投資並運營城市管道天然氣、天然氣加氣站以及液化天然氣貿易，天然氣項目位於北京市的通州區馬駒橋鎮、 門頭溝區、 昌平區、石景山區，山東省齊河縣以及遼寧省綏中縣。

北京華油已建天然氣場站8座、壓縮母站及加氣站6座，已建高壓管網43公里、次高壓管網95公里及中壓管網583公里。截至去年，北京華油及其附屬公司的年售氣量為6.3立方米，年度歸屬於公司擁有人的淨利潤為1.4億元人民幣。

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中燃認為此次收購項目有利於本集團擴大在北京市和山東省的城市燃氣項目網絡，進一步加快本集團在天然氣市場的拓展與整合。

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