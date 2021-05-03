【母親節】Klook staycation低至37折　酒店蛋糕自助餐亦有優惠

▲ Klook即日起推出母親大人優惠，香港四季酒店staycation低至$3,520。（Klook網站圖片）

Klook即日起推出母親大人優惠，staycation、酒店蛋糕、自助餐都有優惠。

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Staycation優惠包括香港四季酒店，豪華山景／海景客房包早晚2餐及全手工沐浴套裝低至$3,520，入住期間更享免費享用多個室內虛擬活動，5月2日至5月9日期間適用。母親少不免購買蛋糕慶祝，皇家太平洋酒店柏景餐廳帶來花漾紅寶石朱古力野草莓蛋糕低至$214；港島海逸君綽酒店帶來紅絲絨蛋白雜莓蛋糕低至$245。

酒店自助餐同樣有優惠，香港帝都酒店2 + 2 café沙田帶來海鮮自助午餐/晚餐連精緻母親節蛋糕乙個7折起，4位成人只需HK$1,588（原價HK$2,007）。香港萬麗海景酒店 Café Renaissance 買三送一成人自助晚餐及指定紅白餐酒一支，只需HK$2,237（人均HK$560，原價HK$2,983）。

此外，每日精選限時優惠同樣精彩，包括5月3日開售的香港港麗酒店低至37折，包海景客房、4餐及送招牌熊仔，星期日至四入住只需$2,400（人均$1,200，原價$6,554），星期五至六入住（包括6月13日）則需要$2,800。

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責任編輯：朱悅瀅