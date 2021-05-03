  • 24°C
香港時間 : 2021503日 (一) 10:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【母親節】Klook staycation低至37折　酒店蛋糕自助餐亦有優惠

商業 10:30 2021/05/03

分享：

Klook即日起推出母親大人優惠，香港四季酒店staycation低至$3,520。（Klook網站圖片）

Klook即日起推出母親大人優惠，staycation、酒店蛋糕、自助餐都有優惠。

【母親節】ELEMENTS圓方推母親節優惠 消費10萬送5萬現金券及禮券

【母親節】荃灣廣場推「食買玩多重賞」享10%回贈　新達廣場慢活市集售文青產品

Staycation優惠包括香港四季酒店，豪華山景／海景客房包早晚2餐及全手工沐浴套裝低至$3,520，入住期間更享免費享用多個室內虛擬活動，5月2日至5月9日期間適用。母親少不免購買蛋糕慶祝，皇家太平洋酒店柏景餐廳帶來花漾紅寶石朱古力野草莓蛋糕低至$214；港島海逸君綽酒店帶來紅絲絨蛋白雜莓蛋糕低至$245。

酒店自助餐同樣有優惠，香港帝都酒店2 + 2 café沙田帶來海鮮自助午餐/晚餐連精緻母親節蛋糕乙個7折起，4位成人只需HK$1,588（原價HK$2,007）。香港萬麗海景酒店 Café Renaissance 買三送一成人自助晚餐及指定紅白餐酒一支，只需HK$2,237（人均HK$560，原價HK$2,983）。

此外，每日精選限時優惠同樣精彩，包括5月3日開售的香港港麗酒店低至37折，包海景客房、4餐及送招牌熊仔，星期日至四入住只需$2,400（人均$1,200，原價$6,554），星期五至六入住（包括6月13日）則需要$2,800。

【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【營商策略】疫下拓網銷輸不得　Pricerite實惠更新網店及推出新手機App（多圖）
2021/04/30
【營商策略】疫下拓網銷輸不得　Pricerite實惠更新網店及推出新手機App（多圖）
【母親節】ELEMENTS圓方推母親節優惠 消費10萬送5萬現金券及禮券
2021/04/30
【母親節】ELEMENTS圓方推母親節優惠 消費10萬送5萬現金券及禮券
【母親節】荃灣廣場推「食買玩多重賞」享10%回贈　新達廣場慢活市集售文青產品
2021/04/30
【母親節】荃灣廣場推「食買玩多重賞」享10%回贈　新達廣場慢活市集售文青產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
2021/04/29
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
著數優惠 晚餐 餐廳 母親節 自助餐 Cafe 朱古力 蛋糕

下一篇文章

【營銷策略】真露燒酒在中國銷售增83.8%　全靠果味燒酒受年輕人歡迎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【疫苗氣泡】黃傑龍：分B、C區域欠彈性　B類餐廳亦要大幅修改顧客登記表？
【疫苗氣泡】黃傑龍：分B、C區域欠彈性　B類餐廳亦要大幅修改顧客登記表？
【疫苗氣泡】「ABCD」4類餐廳今實施　火鍋店暫不改行「C模式」　盼尊重員工意願
【疫苗氣泡】「ABCD」4類餐廳今實施　火鍋店暫不改行「C模式」　盼尊重員工意願