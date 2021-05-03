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【英國王室】夏洛特6歲生日 與威廉餅印一樣

環球社會熱點 09:05 2021/05/03

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英國威廉王子與凱特王妃慶祝結婚10周年後，威廉凱特愛女夏洛特公主也迎來6歲生日。

英國威廉王子與凱特王妃慶祝結婚10周年後，威廉及凱特愛女夏洛特公主也迎來6歲生日。英國王室發布夏洛特的生日照，照片由凱特親自操刀。照片展現夏洛特亭亭玉立的一面，夏洛特不但被讚似足威廉王子，更有認為與其祖母戴安娜王妃年幼時相似。

【英國王室】返國奔喪被冷待 哈里後悔退出及做專訪？ 【下一頁】

威廉凱特結婚10周年放閃 甜蜜照現戴安娜遺物 【下一頁】

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5月2日是夏洛特公主（Princess Charlotte）的生日，王室特意發布一張夏洛特的單人照以示慶祝。凱特（Kate）周末於諾福克郡親自掌鏡，記錄夏洛特活潑又可愛的一面。

照片中的夏洛特身穿深藍色短袖碎花裙，在母親的鏡頭前大方展露笑容。夏洛特在過往的照片中通常都綁起辮子，夏洛特這次罕有以及肩長髮亮相，多了一分成熟的感覺。

威廉（Prince William）與凱特上周四（4月29日）慶祝結婚10周年，肯辛頓宮當日也發布他們一家五口日常生活的短片。片段中可見他們一家人在諾福克郡附近的海灘玩樂，更一起烤棉花糖。

夏洛特去年生日時，威廉凱特發布了一張夏洛特做義工的照片。夏洛特當時與家人一起製作食物，並親自外出送餐給因疫情無法外出的弱勢群體。

責任編輯：鄭錦玲

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