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【業績公布】新巴城巴客量下跌27% 匯達交通去年虧損2.62億元

股市 20:04 2021/05/02

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新巴城巴客量下跌27% 匯達交通去年虧損2.62億元

去年由新創建 （00659） 購入新巴城巴的匯達交通公布業績，去年全年稅前虧損高達8.13億元，若在計入政府的5.51億元津貼後，全年虧損2.62億。相較2019年，新巴城巴的去年客量大幅下跌27%，相當於減少1.07億名市民乘搭巴士，機場及陸路口岸路線的客量跌幅更超過九成。

而因政府津貼計劃自去年12月起已經完結，加上第四波疫情及持續的社交距離設施，匯達交通在去年12月至今年2月的三個月內，已經錄得2.21億元的虧損，相當於去年全年虧損的84%。今年4月份的整體客量，仍然比2019年同月減少約25%。

匯達交通標示，公司過往盈利主要依賴機場及陸路口岸路線的車費收入，但該路線客量大跌超過九成，嚴重衝擊公司的財政狀況。近日路線票價雖有調整，但新巴城巴的港島路線車費，較世界各大主要城市仍算便宜。

公司表示，現正深入研究港島公共交通網絡，重點關注疫情過後，如何全面重建公共交通，會在確保巴士服務以客為先，且在財務上可行的情況下，繼續為社區提供服務。

相關文章：【九巴加價】九巴加價帶母企載通曾彈5%　陳帆：巴士公司有經營壓力、冀上調交通費補貼紓緩影響（第二版）

【香港疫情】運輸署批准227條巴士綫削減班次密度　下周一起生效

記者：梁安琪

經濟 政府津貼 城巴 新巴 巴士 交通 新創建集團（00659） 業績公布

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