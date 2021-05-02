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【疫苗氣泡】譽宴停工+獎金被指谷員工打疫苗　張家豪反駁：不相信有人為獎金而打針

股市 19:44 2021/05/02

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譽宴集團主席張家豪出席節目時否認，向接種疫苗員工提供獎金是「利誘」其打針。（資料圖片）

政府以市民接種疫苗為基礎的「疫苗氣泡」4月底實施，將食肆劃分成A、B、C、D類，各設有不同堂食時段及每枱人數限制。連鎖中式酒家譽宴集團 （01483） 早前便以停工脅逼員工在指定日期前接種疫苗，後改口稱停工只是暫時說法，並會向打針員工發放2,000元獎金。譽宴集團主席張家豪表示，目前7成員工已接種第一劑疫苗，他又否認「利誘」員工打針，直言「如果真係怕死，畀1萬蚊（元）都唔會打」。

譽宴要求員工打疫苗否則停工　主席張家豪：近9成員工已接種或準備接種｜詳見【下一頁】

張家豪與飲食業界及職工盟代表出席港台節目，討論政府在食肆實施「疫苗氣泡」的政策。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，新措施生效後，目前大部分食肆仍然保持B類營運模式，員工毋須打針。

職工盟：接26宗飲食業僱員求助

席上，職工盟總幹事蒙兆達批評，政府政策如同鼓勵食肆僱主逼使員工接種疫苗，同時指譽宴向員工發放2,000元疫苗獎金，無異於以獎金「利誘」員工打針，又追問張家豪7成已接種第一劑疫苗的員工當中，多少是在內部通告發出前經已接種，而該會已接獲約26宗飲食業員工的求助。

譽宴集團歎疫苗氣泡防疫措施過嚴　「放寬都無助生意」｜詳見【下一頁】

張家豪回應時強調，員工均是自願接種疫苗，而且沒有人因疫苗疫種問題而被停工，但就未有透露內部通告前已接種的員工比例。

他又稱，不相信有員工會因獎金而接種疫苗，揚言「真係怕死，畀1萬蚊（元）都唔會打」，而集團管理層早前已接種疫苗亦未見有任何問題。

譽宴早前向員工發信，要求員工在4月26日前，必須完成接種1劑疫苗，並將接種紀錄發送至人力資源部，否則由4月29日起被安排停工。若不適宜接種，須提交醫生證明。

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港股 餐飲股 疫苗氣泡 黃家和 疫苗 譽宴集團（01483） 餐飲 政府政策 香港

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