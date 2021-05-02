【新股IPO】京東物流去年扭虧為盈賺17.1億 據報擬於本月招股及上市

▲ 京東物流去年扭虧為盈 據報擬於本月招股及上市

京東物流通過上市聆訊，據報公司最快可在本月招股及上市，市傳估值高達400億美元，集資約30億至40億元。據公司最新資料顯示，京東物流終於結束長達十三年的虧損，根據非國際財務報告準則指標，2020年全年經調整盈利達17.1億元（人民幣，下同），對比2019年同期虧損9.24億元。

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京東物流去年全年收入達733.75億元，按年增長47.2%，毛利按年增長83.4%至62.94億元，毛利率為8.6%，較去年增加1.7個百分點。截至去年底，公司的現金及現金等價物達63億元，定期存款為36億元，經營活動所得現金淨額為102億元。

京東物流又預計，今年首季度的毛利率將會遠低於去年同期，因公司的員工成本、業務投入增加等因素所致，而公司中短期會優先專注於市場擴張，因此預計今年全年的淨虧損金額會繼續增大。

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京東物流目前合共有約26萬名員工，較去年三月底的員工總數17萬人，大幅增加逾五成。另外，公司亦繼續加強及擴大物流網絡，包括增加倉庫面積、綜合運輸線路數量，以及其他物流基礎設施，中短期內，對業務增長及市場份額擴張的關注超過盈利能力，因此預計其盈利能力在短期內可能會發生波動。

早前，內地針對平台經濟的規管出台反壟斷指南，京東健康認為，《反壟斷指南》對其業務影響不大，因其一體化供應鏈物流服務市場並不具備支配地位，去年其市場份額僅達2.7%，遠低於市場份額達二分之一的門檻。

不過，今年三月，公司接獲一份與過往一起收購有關的正式立案通知，指其未申報交易是否構成未依法申報的經營者集中提供相關材料及說明。京東物流指一直配合市場監督管理總局，並保持書面和口頭溝通，若最終因該問詢而遭處罰，包括最高50萬元的罰款，極端情況下或被要求採取措施恢復到集中前的狀態。

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記者：梁安琪