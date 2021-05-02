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日本思佰益傳退出 與中國平安合資金融科技項目

股樓投資 20:12 2021/05/02

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中國平安(02318)在金融科技拓展上或遇挫折。外電消息指，日本金融企業思佰益(SBI)傳因憂慮客户信息資料外洩，和服務開發費用過高的關係，已退出和中國平安合資的金融科技項目。

[巴郡股東會] 股神副手轟比特幣令人厭惡 指其發展和人類文明背道而馳  詳情請看[下一頁]

前年底，SBI和平安旗下的安科技術和金融壹賬通共同成立合資公司SBIOneConnect Japan株式會社。SBI和平安分別持股6成和4成。公司當時表示,SBI OneConnect Japan 會從金融壹賬通的智能手機應用程序為開端，協助日本金融和商業機構，引入金融科技服務。

[iBond] 陳茂波預告iBond本月稍後推出 失業貸款計劃推出3日收7000宗申請  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

中國平安（02318） 港股

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