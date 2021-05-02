【旅遊氣泡】新加坡錄1宗香港輸入個案 再有1人死亡

香港與新加坡的旅遊氣泡最快本月26日 啟動 ，新加坡的新冠肺炎疫情卻反覆。新加坡公布上周六（1日）再錄34宗新冠肺炎確診個案，包括一名由香港回國的新加坡公民。另外，新加坡打破連續超過一個月零新冠肺炎死亡個案的局面，周六新增1宗死亡個案，死者過往有病史。

新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招 【下一頁】

新加坡衛生署（MOH）周日（2日）公布，上周六新增34宗確診個案。當中9宗為本土個案。25宗輸入個案中包括一名由香港回國的44歲男性新加坡公民，個案編號為62698，當局指該名男患者沒有出現病徵。新加坡當日新增輸入個案，患者分別來自印度、尼泊爾、印尼、菲律賓、英國及美國。

9宗本土個案中，4宗屬源頭不明個案，3宗屬陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital ，TTSH）群組。其餘兩宗確診者分別是1名35歲的緬甸籍男子，及1名23歲印度籍男子。兩人皆持有工作簽證，並已接種兩劑疫苗。兩人為碼頭工人，於同一個碼頭負責貨物裝卸，及居住在同一間宿舍。

新加坡正和澳洲商討旅遊氣泡 最快7月推出 【下一頁】

新加坡周六新增的死亡個案是一名88歲的女性公民，4月14日入住陳篤生醫院，同月28日確診受感染。她有癌症、高血壓、中風、高血脂及心臟衰竭病史。該個案為新加坡連續1個多月沒有死亡個案後，錄得的首名新冠肺炎死者。新加坡累計錄得61,179宗確診個案，414宗死亡個案。

責任編輯：李俊儀