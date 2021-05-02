【iBond 2021】新一批iBond月內推出　近0風險穩賺2厘息、去年46萬人認購

▲ 政府將於5月內公布新一批iBond的發行詳情。（資料圖片）

財政司司長陳茂波在網誌預告，計劃5月內公布新一批通脹掛鈎債券（iBond）的發行細節。環球資金氾濫利率自然下行，資金更熱衷追逐高息資產，而近乎零風險兼提供「保底息」的iBond自然是其中一員，去年iBond更將保證利率上調至2厘。雖然未悉今年iBond會否維持2厘息，但相信仍然高於市面上的港元定期存息。新一批iBond發行在即，立即重溫iBond特點及歷年認購分配結果。

iBond每6個月派息1次，派息比率分別設有定息（即保底息）及浮息，以較高者為準。浮息與通脹掛鈎，以最近6個月公布的綜合消費物價指數（CPI）按年變動率平均值計出。

iBond歷年認購反應【按圖放大】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

iBond最低面額1萬元，年期3年，投資者可以持有至到期、經二手市場沽售或以場外方式向銀行出售。

第7批iBond （04239） 上周收報104.35元，若獲分配後仍然持有，目前每手帳面仍賺435元。第7批iBond去年掛牌至今，最高見104.95元，低位102.65元。

iBond歷年首日掛牌表現【按圖放大】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

政府事隔3年後，2020年發行第7批iBond，保底息不但上調至2厘，最終發行總額更加碼至150億元，較以往的100億元更高。

第7批iBond共吸引45.6萬人認購、涉資383.6億元，較原定發行額100億元超購2.8倍。當中，約23萬人獲分配上限4手iBond，另有約22.5萬人獲發3手或以下。

值得留意的是，iBond採取「循環分派」機制分配，即首先會確保「人人有份」，再將剩餘的手數以循環方式分發予認購2手或以上人士，直至剩餘手數不足以進行一個循環，便會以抽籤形式分發。

因此，財資界及理財專家一直建議，市民最好是以「全家總動員」方式小注認購，確保每人至少可以分發得1手。

相關文章：

【iBond 2021】專家料明年通脹2.2% iBond回報或超兩厘保底息

【iBond】陳茂波：政府於本月稍後公布iBond詳情 電子消費券計劃在暑假期間啟動

【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond 銀色債券門檻降至60歲