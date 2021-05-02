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【疫苗氣泡】酒吧重開後生意差　6小時僅數位客人

商業 18:54 2021/05/02

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「疫苗氣泡」實施後的首個周末，有酒吧表示，重開後的生意極不理想。（資料圖片）

「疫苗氣泡」方案下，4月29日起停業已久的酒吧亦可有條件重開，包括員工及訪客必須至少完成第一劑疫苗接種等。不過有酒吧表示，重開後的生意極不理想。

【疫苗氣泡】大多食肆維持B模式　實施後首個周末生意僅微升1至2成

【疫苗氣泡】客人光顧酒吧需打疫苗　酒吧業：接種率低料只餘1成生意

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁坦言，有些酒吧只有單位數字的客人，有些更每日零生意，計及人工、水電等開支後，形容「重開比不開更慘」。他認為，酒吧停業期間，市民已習慣到持餐廳牌照的酒吧飲酒，加上現時已接種第一劑疫苗的市民不多，亦不會有市民為到酒吧飲酒而打針，故酒吧重開後的情況慘烈。

他期望，政府可以其他獎勵方式吸引市民接種疫苗，而不是和復業掛勾。他補充，不少酒吧已心死，希望拿到停業資助後，轉型做餐廳或以不同形式營運下去。

擁有3間酒吧的Sonder集團老闆陳慶透露，其中1間分店開業6小時只有數位客人，「原本打算由晚上6時營業至午夜2時，但幾乎無客人，連燈油火蠟都蝕埋，唯有提早至晚上12時關門。」他相信，因為措施要求客人接種第一劑疫苗，不少客人寧願到持餐廳牌照的酒吧飲酒。

他坦言，其中1間分店正在招聘已接種疫苗的新員工，另1間分店已在重開後轉為以餐廳形式經營，1晚有數千元生意，雖然只有疫情前的2至3成，但總比全晚只有數位客人好，因此準備將其他分店亦轉為以餐廳形式經營，按條例以賣食物為主及酒吧出酒位要關燈，以挽救生意。

【疫苗氣泡】黃傑龍：分B、C區域欠彈性　B類餐廳亦要大幅修改顧客登記表？

記者：朱悅瀅

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