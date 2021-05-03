匈牙利力捧中俄疫苗 民眾卻排長龍爭打輝瑞

▲ 匈牙利政府力推中國及俄羅斯疫苗，更是首個批准使用中國國藥及俄羅斯「衛星5號」疫苗的歐盟國家。

匈牙利政府力推中國及俄羅斯疫苗，更是首個批准使用中國國藥及俄羅斯「衛星5號」疫苗的歐盟國家。匈牙利上周特別開放一日供民眾接種輝瑞疫苗，當地媒體指大批民眾排長龍爭住接種輝瑞疫苗，部分人在輝瑞疫苗庫存用盡後，才改為排隊接種國藥或阿斯利康疫苗。

【輝瑞疫苗】英國擬於9月起 安排中學生接種 【下一頁】

匈牙利的新冠疫苗接種進度理想，已接種首劑人口比例達4成，在歐盟國家中第二高，僅次於馬耳他。

不過，仍有數以十萬計的匈牙利人等候接種首劑疫苗，當地媒體指這些人只想接種輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗。但匈牙利政府僅允許部分長者、醫護、奧運選手及國家足球隊員接種。

匈牙利政府上周一（4月26日）開放網上系統供民眾預約接種疫苗，但最初僅提供國藥疫苗，其後再提供阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

匈牙利總理奧爾班（Viktor Orbán）上周五（4月30日）接受國營電台採訪時表示，政府開放一日供民眾接種輝瑞疫苗，其後暫停向成年公眾供應，優先供16至18歲的青少年接種。

匈牙利政府當日預留10萬劑輝瑞疫苗，但大量民眾湧到網上預約登記，導致政府設立的網上預約系統陷入崩潰。

匈牙利總理率先打中國疫苗 狠批歐盟接種計劃太慢 【下一頁】

接種中心及多間醫院周五也湧現人潮，等候接種的人龍長達數百米。軍人於接種中心入口處戒備，確保民眾維持秩序排隊入内接種。據悉，排隊的民眾當中大部分都未能預約，但仍希望有機會接種輝瑞疫苗。

一間名為Honvéd Hungária的接種中心獲分配輝瑞疫苗，兩小時内已有數百名民眾蜂擁而至，人龍橫跨幾條街道。有一名女子等候數小時後得知輝瑞疫苗已用盡，在接種中心入口處叫駡，其後改為排另一條隊接種國藥或阿斯利康疫苗。

歐洲藥品管理局（EMA）目前僅認可4款新冠疫苗，包括輝瑞、Moderna、阿斯利康及強生（Johnson & Johnson）疫苗。

責任編輯：鄭錦玲