  • 26°C
香港時間 : 2021502日 (日) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巴菲等股東大會】股神拍檔芒格：SPAC是「容易錢」兼涉道德問題　Bitcoin令人作嘔

股市 18:27 2021/05/02

分享：

股神巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格談及SPAC時，指自己不喜歡職業投資者騙人投資割韭菜。

SPAC（特殊目的收購公司）去年及今年首季氣氛熾熱，但4月後SPAC市場明顯冷卻。股東巴菲特（Warren Buffett）拍檔、副董事長芒格（Charlie Thomas Munger）談及SPAC時，指自己不喜歡職業投資者騙人投資割韭菜，並SPAC是一種「容易錢」（easy money），如果過度的話就會有很大問題，用來賭博的話是種羞恥行為。

巴菲特承認錯沽蘋果，詳見【下一頁】

他稱，SPAC一般要在兩年內作出投資，若用槍指着他的頭，要他在兩年內作出收購，他雖然能做到，但相信一定不是非常好的投資。「從SPAC交易中獲得愈多費用，（投資）文化便愈發低下（the sillier your civilisation is getting），而且某程度上也算是道德的淪喪（it’s a moral failing too）」。

低利率推動了股市估值的飆升

被問到如何評價bitcoin比特幣，芒格指，比特幣是「憑空捏造出來的金融產品」，不喜歡這種虛擬貨幣綁架現有的貨幣系統，又直指加密貨幣的發展令人作嘔，而且違背了文明利益。

芒格早前拆資阿里巴巴，詳見【下一頁】

芒格還表示，低利率推動了股市估值的飆升，給了那些在市場上投資的人創造財富的機會。他說，世事都發展迅速，利率又如此之低，千禧一代將有很長時間可以變富。

相關文章：【股神發威】巴菲特身家破1000億美元　不是全球首富僅因「讓賽」？

相關文章：【股神失手】「股神」巴菲特承認自己「犯下大錯」 　一項投資決定虧損近100億美元

 

編輯：區嘉俊

美股 虛擬貨幣 收購 特殊目的收購公司（SPAC） 巴菲特 金融 比特幣

上一篇文章

【SBI】思佰益據報終止與平保的合資項目　日本金融機構憂顧客信息外洩

下一篇文章

【iBond】陳茂波：政府於本月稍後公布iBond詳情　電子消費券計劃在暑假期間啟動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】順豐房託最快周三建簿、籌23億元　王衛親任主席
【新股IPO】順豐房託最快周三建簿、籌23億元　王衛親任主席
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【新股IPO】小電科技已遞交上市申請　騰訊、螞蟻集團為最大機構股東
【新股IPO】小電科技已遞交上市申請　騰訊、螞蟻集團為最大機構股東
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高息2.7厘 虛銀突擊推破頂息
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高息2.7厘 虛銀突擊推破頂息
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項