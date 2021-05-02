【巴菲等股東大會】股神拍檔芒格：SPAC是「容易錢」兼涉道德問題　Bitcoin令人作嘔

▲ 股神巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格談及SPAC時，指自己不喜歡職業投資者騙人投資割韭菜。

SPAC（特殊目的收購公司）去年及今年首季氣氛熾熱，但4月後SPAC市場明顯冷卻。股東巴菲特（Warren Buffett）拍檔、副董事長芒格（Charlie Thomas Munger）談及SPAC時，指自己不喜歡職業投資者騙人投資割韭菜，並SPAC是一種「容易錢」（easy money），如果過度的話就會有很大問題，用來賭博的話是種羞恥行為。

巴菲特承認錯沽蘋果，詳見【下一頁】

他稱，SPAC一般要在兩年內作出投資，若用槍指着他的頭，要他在兩年內作出收購，他雖然能做到，但相信一定不是非常好的投資。「從SPAC交易中獲得愈多費用，（投資）文化便愈發低下（the sillier your civilisation is getting），而且某程度上也算是道德的淪喪（it’s a moral failing too）」。

低利率推動了股市估值的飆升

被問到如何評價bitcoin比特幣，芒格指，比特幣是「憑空捏造出來的金融產品」，不喜歡這種虛擬貨幣綁架現有的貨幣系統，又直指加密貨幣的發展令人作嘔，而且違背了文明利益。

芒格早前拆資阿里巴巴，詳見【下一頁】

芒格還表示，低利率推動了股市估值的飆升，給了那些在市場上投資的人創造財富的機會。他說，世事都發展迅速，利率又如此之低，千禧一代將有很長時間可以變富。

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編輯：區嘉俊