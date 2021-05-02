【逆市反擊】疫下難參加海外展覽促銷　港商參展冀吸本地客

▲ 首屆時尚購物展今日最後一日，有珠寶參展商反映，場內人流少。（林宇翔攝）

本地活動近來開始增加，但人流未必暢旺。首屆時尚購物展今日最後一日。有珠寶參展商反映，場內人流少，尤以銷售珠寶及首飾的攤位，人流較食品攤位更少。惟亦有入場人士願意花費4,000元購買手錶。

市民李小姐指，下班經過便入場購物，並購買了過千元的食品。而她亦已購買一款價值4,000元的手錶，但該攤位只接受現金支付較不便。

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另有市民趙小姐稱，在廣告發現今次展覽，原本擔心太多人，但實際較「想像中人少」。她合共花費約3,000元購買食品，更笑言：「（食品）平到有少少擔心係咪真」，售價較正常減約一半。

家福珠寶集團（比利時）經理張小姐表示，主要從事批發生意，疫情令B2B（企業對企業）生意減少，故計劃拓展B2C（企業對消費者）市場，並藉今次參展接觸本地客。惟她發現入場市民對於珠寶首飾的興趣不大，人流和銷情均遜於預期。

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過去經常參加本地展覽、從事食品代理的Alarcon Enterprise，其職員劉小姐表示，入場市民只對「平夾抵」的產品有興趣。並舉例，最暢銷的產品為100元以內的優惠款式。

記者：馬意文