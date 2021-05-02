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以色列人踩人慘劇死者最細得9歲 涉多名外國人

環球社會熱點 18:44 2021/05/02

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以色列上周舉行一連兩日慶祝猶太教節日活動期間，因看台倒塌發生人踩人慘劇。事故造成最少45人死亡。以色列當局公布部分死者名單，證實以色列人踩人慘劇造成最少7名外國公民死亡，及最少10名未成年人離世。

以色列宗教活動釀人踩人慘劇 最少44死逾百傷 【下一頁】

以色列北部莫蘭山（Mount Meron）上周發生的人踩人事故，最少造成45人死亡，過百人受傷。仍有16傷者需要留醫，其中3人情況嚴重。以色列衛生部上周六（1日）公布已確認的42個死者身份，當局表示部分死者需要通過指紋、DNA檢測及牙醫記錄確認身份。

遇難者中包括最少10名未成年人，年紀最小的遇難者僅有9歲。另外亦有最少7名外國公民離世，包括4名美國人、2名加拿大人及1名阿根廷人。

以色列外交部上周五（30日）表示，以色列駐紐約領事館正與4名遇難者家屬保持聯絡，以色列駐阿根廷大使館亦與當地1個家庭保持聯繫。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）上周五確認，2名加拿大公民於事故中身亡。事件當中22具遺體，已經由家屬領回安葬。

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有美國媒體報道，4名遇害美國人中，其中1人為19歲的留學生。新澤西州民主黨眾議員戈特海默（Josh Gottheimer）上周五於社交平台表示，該州其中一名居民莫里斯（Donny Morris），在事故中遇難。

根據以色列防疫指引，公眾聚會不得多於500人，但有媒體指以色列當晚活動有約10萬人參加。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示將會徹底、深入且認真調查，以確保不會再有同類災難發生。但以色列仍有不少民眾在社交媒體上，表達對內塔尼亞胡的不滿，要求成立委員會調查事故。

責任編輯：李俊儀

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