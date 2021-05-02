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【巴菲特股東大會】股神巴菲特承認錯誤沽售蘋果　持有市值遠超其他股票

股市 18:08 2021/05/02

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股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）於美國時間周六（1日）舉行股東大會。巴菲特去年減持蘋果股票，巴菲特在股東大會上指，巴郡現在對蘋果的持股大概5.3%，已經是很高的市場安全水平，持有的市值遠超其他股票。

巴菲特又表示，蘋果是一間非凡的公司，有優秀的管理層，產品在全球均有忠實粉絲，品牌和產品非常傑出，利潤率也非常高，同時手機是所有年輕人生活的必備品。巴菲特還詢問拍檔、副董事長芒格（Charlie Thomas Munger）是否沽錯蘋果，芒格亦回應是錯了。

蘋果上季銷售近900億美元破紀錄【下一頁】

若巴郡持有航空股　行業難得到政府援助

回應去年拋棄航空股，巴菲特解釋，如果航空公司仍擁有「像我們這樣非常富有的大股東」，它們可能無法在疫情期間獲得這樣多的政府援助。他說，一個實際銷售額不到1,000億美元的行業虧損了很多錢，失去了潛在盈利能力，而跨國旅行並未有恢復，「我希望他們一切都好，但我仍然不想投資航空業務」。

截至今年3月底，巴郡手頭現金高達1,454億美元，較去年底的1,383億美元再多出逾5%，問到為何沒用手頭現金進行更大的收購，巴菲特指，公司手上現金約是公司估值的15%，相對健康，但指之後數字會慢慢降低。

芒格則表示，每個人都期待公司做不理智的投資，但公司真的沒有辦法在這個瘋狂環境下做任何太大投資，一出手幾百億、幾十億的話，公司要謹慎。

相關文章：【巴菲等股東大會】股神拍檔芒格：SPAC是「容易錢」兼涉道德問題　Bitcoin令人作嘔

相關文章：【阿里巴巴9988】「股神」巴菲特拍檔芒格斥近3億建倉阿里巴巴　芒格：少量持有、勝美國國債

編輯：區嘉俊

美股 虛擬貨幣 航空業 巴菲特 航空股 比特幣

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