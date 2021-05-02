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【蘋果動向】Apple Music Hi-Fi版傳即將推出　不加價攻音樂發燒友

科技 18:05 2021/05/02

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串流音樂平台競爭激烈，多個平台近年陸續加強播放音質，主攻對音響有更高要求的音樂發燒友市場。Apple Music亦傳即將推出Hi-Fi版本，消息指「升級版」將於未來數星期內推出，時間上或會選在6月初舉行的蘋果開發者會議（WWDC），甚至更早發布，另外同場亦有可能發表第三代AirPods。

【電商轉型】疫情損消費者信心　3成中國消費者感焦慮

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音樂資訊網站Hits Double Daily引述音樂業界人士消息指出，Hi-Fi版本Apple Music的收費仍與現在的普通版相同，收費9.99美元，即消費者毋須為更高音質而付額外費用。該報道比較，Amazon Music HD的收費就比普通版貴5美元。

蘋果消息網站9to5Mac亦有跟進該報道指出，他們從iOS 14.6 Beta 1的Music應用程式碼發現Dolby Audio、Loseless等，均為此前未獲Apple Music的格式，該網站認為這證實Hi-Fi版本即將推出的消息為真確。但該報道亦指出，因應蘋果已宣布在本月推出Apple Music的Podcasts功能，Hi-Fi版本亦預計會連同iOS 14.6，在本月一次過發布。

責任編輯: 周俊霖

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