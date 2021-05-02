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[iBond] 陳茂波預告iBond本月稍後推出 失業貸款計劃推出3日收7000宗申請

理財智慧 18:50 2021/05/02

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財政司司長陳茂波在今日發表，以《繼續努力》為題的網誌中表示，受到不少市民歡迎的通脹掛鈎債券(iBond)，會在本月稍後時間推出。電子消費券計劃方面，陳茂波表示, 獲甄選的四家儲值支付工具營辦商正積極協助更多商戶安裝設備。相信電子消費券計劃在暑假期間啟動後，叠加不同商戶的優惠、促銷和展銷活動，會為市面帶來正面的氣氛。

他又指，隨著出口及投資等環節漸趨改善，本港今年首季經濟表現會有可觀的增長。然而，受疫情及社交距離措施影響，部份行業的經營仍然深受壓力，令經濟復蘇的步伐出現不平衡的情況。

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俗稱失業貸款的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的反應方面，陳茂波表示，計劃推出首3天已收到約7000宗貸款申請，多家參與的銀行均指收到不少查詢並正積極處理，初步獲批核個案的申請人來自物流運輸、零售及飲食業等行業。

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撰文 : 李尚毅

借貸 陳茂波 iBond

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