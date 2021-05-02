  • 26°C
香港時間 : 2021502日 (日) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond】陳茂波：政府於本月稍後公布iBond詳情　電子消費券計劃在暑假期間啟動

股市 18:09 2021/05/02

分享：

失業貸款三日獲近7000宗申請，政府擬本月再推iBond

通脹掛鈎債券（iBond）去年重推大受市場歡迎，財政司司長陳茂波在網誌中表示，由於iBond受到不少市民歡迎，政府考慮推出新一輪iBond，本月稍後時間會公布詳情。陳茂波又指，本港已經歷了連續六個季度的經濟收縮，是有紀錄以來最長的衰退期，隨出口及投資等環節漸趨改善，本港今年首季經濟表現會有可觀的增長，但受疫情及社交距離措施影響，部份行業的經營仍然深受壓力，令經濟復蘇的步伐出現不平衡的情況。

政府正全方位推進電子消費券計劃，陳茂波相信，電子消費券計劃在暑假期間啟動後，叠加不同商戶的優惠、促銷和展銷活動，會為市面帶來正面的氣氛。

他指，獲甄選的四家儲值支付工具營辦商，目前正積極協助更多商戶安裝設備，而防疫抗疫基金正推出第二輪非接觸式付款設備安裝的資助計劃，受惠對象由食環署及房委會轄下街市的合資格檔位租戶，擴大至持牌小販。成功申請者可獲一筆過5000元的資助，申請期至6月底。陳茂波相信，上述計劃均有利於電子支付在中小型商戶的使用，也能讓市民在付費時有更多便捷的選擇。

相關文章：【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）

相關文章：【iBond 2020】iBond好定股票好？　林本利：iBond穩賺零風險

 

記者：梁安琪

經濟 iBond 電子支付 電子消費券 防疫抗疫基金 財政司 陳茂波 失業貸款計劃

下一篇文章

【巴菲特股東大會】承認錯誤沽售蘋果　低利率令年輕一代更易致富
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】順豐房託最快周三建簿、籌23億元　王衛親任主席
【新股IPO】順豐房託最快周三建簿、籌23億元　王衛親任主席
【新股IPO】小電科技已遞交上市申請　騰訊、螞蟻集團為最大機構股東
【新股IPO】小電科技已遞交上市申請　騰訊、螞蟻集團為最大機構股東
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高息2.7厘 虛銀突擊推破頂息
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高息2.7厘 虛銀突擊推破頂息
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？