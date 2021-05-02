【iBond】陳茂波：政府於本月稍後公布iBond詳情　電子消費券計劃在暑假期間啟動

▲ 失業貸款三日獲近7000宗申請，政府擬本月再推iBond

通脹掛鈎債券（iBond）去年重推大受市場歡迎，財政司司長陳茂波在網誌中表示，由於iBond受到不少市民歡迎，政府考慮推出新一輪iBond，本月稍後時間會公布詳情。陳茂波又指，本港已經歷了連續六個季度的經濟收縮，是有紀錄以來最長的衰退期，隨出口及投資等環節漸趨改善，本港今年首季經濟表現會有可觀的增長，但受疫情及社交距離措施影響，部份行業的經營仍然深受壓力，令經濟復蘇的步伐出現不平衡的情況。

政府正全方位推進電子消費券計劃，陳茂波相信，電子消費券計劃在暑假期間啟動後，叠加不同商戶的優惠、促銷和展銷活動，會為市面帶來正面的氣氛。

他指，獲甄選的四家儲值支付工具營辦商，目前正積極協助更多商戶安裝設備，而防疫抗疫基金正推出第二輪非接觸式付款設備安裝的資助計劃，受惠對象由食環署及房委會轄下街市的合資格檔位租戶，擴大至持牌小販。成功申請者可獲一筆過5000元的資助，申請期至6月底。陳茂波相信，上述計劃均有利於電子支付在中小型商戶的使用，也能讓市民在付費時有更多便捷的選擇。

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記者：梁安琪