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【疫苗氣泡】大多食肆維持B模式　實施後首個周末生意僅微升1至2成

商業 17:39 2021/05/02

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「疫苗氣泡」實施後的首個周末，餐飲業界均認為生意與以往周末相若，因大部分食肆仍保持B類營運模式。（資料圖片）

「疫苗氣泡」方案下，食肆由4月29日起分為「ABCD」4類餐飲處所營運模式，實施後的首個周末，業界均認為生意與以往周末相若，僅微升1至2成，因不少食肆仍維持堂食至晚上10時及4人一檯等限制。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，大部分食肆仍保持B類營運模式，因員工未趕及接種第一劑疫苗，只有約1成能夠改為C類營運模式，因此過去周末餐飲業的生意，僅比實施前的周末升1成。他亦留意到，隨着本港疫情緩和，市民逐漸回復消費意慾，商場於周末的人流較多，帶旺商場內的食肆。

煌府集團主席陳首銘表示，過去周末的生意，比實施前的周末升2成，因疫情緩和使更多人外出食飯，加上不少人提早慶祝母親節所致，但難以回復至疫情前的水平。「以往遊客生意佔2成，消費亦比本地客多1倍，跟疫情前五一黃金周的生意難以相比。」

他又指，現時集團仍維持B類營運模式，期望員工接種疫苗後，1個月內可轉為C類，相信屆時生意將增2成。不過，宴會若想增至100人則要選擇D類，他坦言很難做到，「很難預計客戶會不會接種疫苗，最好政府不要限制食客。」

【五一假期】食肆實行「疫苗氣泡」兼臨近母親節　餐飲業料生意升1成

記者：朱悅瀅

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