北韓斥拜登敵對言論嚴重失誤 威脅採取相應措施

美國總統拜登上周三（28日）在美國國會首次演說中表示，美國會透過外交手段和嚴厲威懾應對北韓核武問題。北韓外務省官員斥責拜登發表敵視北韓的言論，是犯下嚴重錯誤。北韓更指既然美國對北韓政策基調已定，更威脅將採取相應措施。

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拜登（Joe Biden）上任後，上周三到國會發表首次施政演説。他表示美國會與盟友密切合作，通過外交手段和嚴厲威懾來應對北韓及伊朗核武計劃對美國和全球安全構成的嚴重威脅。

北韓外務省負責美國事務局局長權正根周日（2日）抨擊拜登，指美國當權者犯下了嚴重錯誤。他表示，若美國仍沿用冷戰時期思維，試圖以過時落後的政策處理兩國關係，美國在不久將來必會面對更難以承受的危機。

權正根表示，北韓對美國視北韓為嚴重威脅不感意外，形容「外交」及「威脅」都是美國的老生常談。權正根又批評美國的外交主張只是試圖掩蓋對北韓敵對態度的藉口，但拜登在首次國會施政演講中就用這種方式表達立場，北韓不能坐視不理。

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另外，北韓領袖金正恩胞妹金與正周日批評脫北者於南韓散播反朝傳單，形容是不可容忍的挑釁行為。她表示北韓對南韓當局放任不管，感到十分不愉快。她警告南韓如未能管理好脫北者，北韓日後作出任何決定及行動，後果皆由南韓承擔。南韓統一部同日回應表示，反對包括北韓在內，任何在朝鮮半島造成緊張局勢的行為。南韓統一部指，政府一直盡力保護南韓居民的生命財產安全，履行兩韓協議推動朝鮮半島和平進程。

責任編輯：李俊儀