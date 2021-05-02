【輝瑞疫苗】英國擬於9月起 安排中學生接種

▲ 英國政府據報計劃安排青少年接種新冠疫苗，英國中學生最快可能於今年9月開始接種輝瑞疫苗。

英國的新冠疫苗接種進度理想，有超過65%的成年人已接種首劑新冠疫苗。英國《星期日泰晤士報》報道，英國政府正計劃安排青少年接種新冠疫苗，英國中學生最快可能於今年9月開始接種輝瑞疫苗。

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根據英國政府截至4月30日的數據，英國約65.2%的成年人已經接種首劑新冠疫苗，有28.4%的人已完成兩劑接種。《星期日泰晤士報》引述政府消息人士指，英國政府正在制定方案，打算在新學年開始安排12歲或以上的中學生接種新冠疫苗，但學生可能只需接種單劑。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）上周宣布，除了英國已購入的4,000萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗外，再額外訂購6,000萬劑輝瑞疫苗。

該報引述消息人士指，由於輝瑞是唯一一間提供16歲以下兒童試驗數據的廠商，政府考慮將部分新購入的輝瑞疫苗批次用於學生身上。根據輝瑞3月公布的數據，輝瑞安排2,260名12至15歲的兒童接種輝瑞疫苗，結果顯示疫苗有效率達100%及沒有安全隱患。

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據悉，政府會等候英國疫苗接種及免疫委員會（JCVI）於夏天的建議，才正式作出決定，但政府内部正為於校園推廣接種疫苗進行準備。

JCVI主席芬恩（Adam Finn）表示，最新的預測模型顯示英國在6月21日解除限制後，將會爆發第三波疫情。他表示是否安排中學生接種新冠疫苗，將取決於未來數月的傳染率。他強調如有需要會迅速安排兒童接種，尤其是青少年。

輝瑞也證實與合作夥伴BioNTech已向英國當局提出申請，將接種輝瑞疫苗年齡下限由16歲降低至12歲。

責任編輯：鄭錦玲