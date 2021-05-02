【數碼轉型】消費者習慣使用銀行數碼應用　願提供數據換更佳服務

▲ 亞太銀行加速數碼化 線上體驗旅程愈快愈好

消費者日益習慣使用數碼銀行服務，有調查指出，逾9成香港消費者接受以數碼渠道與一所銀行開展新的來往關係，僅7%堅持一定要到實體分店與客戶服務員接洽。進行該調查的分析軟件公司費埃哲（FICO），其亞太地區風險生命週期及決策管理主管Aashish Sharma表示，消費者對銀行數碼應用的期望愈來愈高，但亦願意為更佳的服務而對銀行提供數據。

Sharma表示，過去一年來，銀行業整體表現很好，「大部分銀行在疫情前開始數碼轉型，當時明確地以千禧世代甚至更年輕用戶為目標，但疫情影響，變成要向全年齡層推廣。」他舉例，去年之前，要進行商務借貸，多半企業用戶仍要親身到分行。一年之隔，很多銀行的借貸手續靠遙距會議已完成會晤程序，並因所有內容能錄影留底，以事後核查，客戶亦有多一重保障，客戶對這些進展感到歡迎。另一方面，虛擬銀行冒起，更強逼所有業界突破既有思維，適應改變，提高銀行產品的質素與服務水平。

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Sharma續指，消費者難免因不夠熟悉數碼而感到不知所措，大多數受訪者在使用數碼銀行服務，曾遇到某些挑戰、困難，但他們仍歡迎數碼銀行趨勢，而且期望愈來愈高，「數碼服務使用者，都已習慣在其他平台，能在一瞬間便得到服務，因此消費者對銀行、FinTech亦會以同一標準看待，無論開戶或轉帳，消費者都期望愈快愈好。」

銀行獲客戶信任 仍須加強服務

如何提高銀行數碼應用的體驗？Sharma分析，數碼銀行與社交平台應用不同，更應以顧客為先，因一個人登入銀行應用往往有明確目的，一後段顧客旅程應愈快完成愈好，「無論是開戶或申請提高信貸額，應在數分鐘內就完成。」他續指，銀行提供大量服務，但一個客戶所需到的往往只是一小部分，根本沒有必要讓顧客看到全部，反而銀行可透過歷史累積的數據，仔細預測客戶需要，精準地提供服務。

要提高數碼服務的個人化體驗，亦需更多客戶數據，而Sharma表示，銀行用戶整體不抗拒與銀行分享更多數據，有8成香港消費者就願提供數據，換取更佳的服務。他指出，這發現或與大眾認知有出入，但關鍵是銀行整體獲得消費者信任，而這是後者最重要資產，「客戶會假設銀行盡力保障其私隱與數據安全，但亦期望銀行會藉此提供更好的服務、合適產品、更理想的回報。」

記者：周俊霖