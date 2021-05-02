[巴郡股東會] 股神副手轟比特幣令人厭惡 指其發展和人類文明背道而馳

巴郡(美:BRK)股東大會上，股神巴菲特被問及對比特幣看法時，則回應由於不少觀眾都持有比特幣而拒評。巴郡副主席芒格則直指，對比特幣等虛擬貨幣被市場大受追捧感到厭惡，認為這類無中生有的貨幣，正在綁架現時的貨幣系統，和人類文明利益背道而馳。

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巴菲特雖拒評比特幣，亦對近期也掀起熱潮的特殊目的收購公司(SPAC)表達看法，認為這是新投資者流入股市的副產品，形同股機，對股市而言是個殺手，熱潮不會持續。他補充，SPAC管理人向投資者收取費用的同時，卻不代表會為投資者買入好資產。

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