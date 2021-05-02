【電商轉型】疫情損消費者信心　3成中國消費者感焦慮

▲ 疫情推動轉型 消費者加速擁抱網購

全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）最新調查指出，全球逾半的消費者表示消費習慣會已因疫情產生改變。報告亦發現，31%的中國消費者因疫情感到擔憂，可歸類為「最焦慮」的消費者群體，但該數字與其他國家相比已算為低。

據艾睿鉑今年年初所進行，涉及全球7,000多名消費者的調查，按國家分析，有4成以上的美國消費者（44%）被歸類為「最焦慮」的消費者群體，意指財政與健康兩個方面均感到憂慮。緊隨其後是法國（38%）、沙地阿拉伯（37%）。在9個國家之中，中國為31%，排名倒數第二，亦反映中國消費者的信心相對為強。

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艾睿鉑上海董事總經理李健表示，中國有效控制疫情，而且成功推動疫苗接種，消費者對疫苗持樂觀態度。他續指，調查顯示消費者行為仍正全面轉向電子渠道，中國作為電商的領航者，正帶領新的消費趨勢，消費者轉而偏好居家活動和本地、區域性的休閒活動。

報告指出，中國一直在電商走得前，而疫情進一步加速這趨勢，例如有7成中國受訪者表明，購買服裝和鞋履時，未來會更頻繁地進行網購，遠比全球平均的37%為高。而且研究亦反映，44%中國消費者表示消費習慣已經永久改變，而同一批消費者亦正轉向線上購物渠道。

報告亦提到，中國網購總額大幅高於國際平均水平，食品雜貨的差異最為明顯，中國網購食品雜貨錄得凈增長34%，但在海外消費者卻意外錄得跌幅。事實上，全球平均有27%消費者表示，線上平台並不符合他們選購食品雜貨、光顧餐廳的生活習慣。李健提醒，文化和地區日益擴大的差異，改變了消費者的著眼點和購物行為，企業需要關注各個市場的特定格局和消費者心態。

責任編輯: 周俊霖