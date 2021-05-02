康文署招聘季節性救生員　月薪逾1.8萬元

踏入夏季，除了是暢泳好時間，更加是招募季節性救生員的日子，康文署展開新一輪季節性救生員。當中負責泳池的救生員月薪為18,560元，而負責泳灘或水上活動中心的救生員月薪則為19,560元。不過每週淨工時是45小時，而每天工作需7小時半（不包括用膳時間）。截止申請日為5月13日，23時59分。

受聘者職責為：在康文署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全；拯救遇溺泳客；維持秩序；以及保持場地清潔。有關申請詳情可瀏覽官方網頁。

受聘者須按主管人員的安排，在上午6時15分至晚上10時15分期間輪班當值，或須超時工作，星期六、日及公眾假期也需當值。

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責任編輯：黎淑雯