迷因圖「災難女孩」原圖拍賣　以近50萬美元成交

現時有不少人透過通訊軟件WhatsApp或是Signal，與對方聊天時都會發送迷因圖，但原來一幅原圖都價值不菲，最近「災難女孩」的原圖則以近50萬美元成交。

提起「災難女孩」，或許未能讓人記起是哪一幅迷因圖，但提到在一間以正燒毀的房子作為背景，有一位只約4歲的女孩露出狡猾的微笑，或能讓人稍有印象。據《BBC》報道，圖中的本尊為現年21歲的美國大學生Zoë Roth，於日前以不可取替貨幣（NFT）形式把原圖售出，並以47.3萬美金成交，而買方為「@3FMusic」。她打算用該筆金額償還學生貸款，並把部分捐給慈善機構。據指，Zoë Roth未來仍持有該圖的版權，並可在每次交易中獲利10%。

在2005年，年約4歲的Zoë Roth與父親到北卡羅來納州梅班（Mebane），並看到一場控管燒除（Controlled burn），當時父親更為女兒在大火面前調皮地微笑拍下照片。該圖片在2008年獲得攝影獎，在網上發布後，更是風靡一時。

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責任編輯：黎淑雯