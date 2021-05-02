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【印度疫情】氧氣一樽難求 民眾冒險在家自製

環球社會熱點 15:06 2021/05/02

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印度疫情惡化，單日再增超過39萬人確診新冠肺炎。印度新冠患者急增，氧氣瓶等醫療資源均陷入短缺。印度有不法商人囤積氧氣瓶並於黑市高價放售，大量民眾無法購買氧氣瓶，只能冒險在家中自製氧氣，但有專家警告在家自製或引起爆炸風險。

【印度疫情】單日確診數字突破40萬 再創全球紀錄新高 【下一頁】

死亡人數升不停 新冠專屬火葬場早爆棚 【下一頁】

印度政府周日（2日）公布數據，顯示印度過去一日再增39.2萬宗新冠肺炎確診個案。印度多個地區的氧氣供應短缺，其中德里每日的醫療氧氣需求量達976公噸，但該區上周五（4月30日）僅獲供應312公噸。

另外，印度城市古魯格拉姆（Gurugram）有6名新冠患者上周五因缺氧死亡，德里南部等地的醫院也發生同樣的慘況。有死者家屬透露，商人囤積大量氧氣瓶導致醫院供應短缺，商人更以每樽5萬至7萬盧比（約5,200至7,300港元）的高價於黑市出售。

印度孟買疫苗庫存用盡 推遲接種計劃 【下一頁】

由於氧氣瓶供應短缺，不少印度民眾嘗試在家自製氧氣。當地Google搜尋趨勢數據顯示，「如何在家自製氧氣」（How to make oxygen at home）一度成為熱門搜尋詞語。

社交媒體YouTube上更有大量影片，教人透過電解（electrolysis）等方式自製氧氣，瀏覽次數達數十萬次。社交媒體上更充斥大量未經科學驗證的影片，有人示範吸入壓力煲或水壺排出的蒸氣，聲稱有助治療新冠肺炎。

印度醫學會（IMA）泰米爾納德邦（Tamil Nadu）秘書長拉維庫瑪（A Ravikumar）表示，在家自製氧氣的方式未經科學驗證涉及大量風險，包括民眾可能會在過程中吸入有毒氣體或發生爆炸。

責任編輯：鄭錦玲

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