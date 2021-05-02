【印度疫情】單日逾39萬確診 新德里延長封城一周

印度新冠肺炎疫情持續惡化，印度上周六（1日）再錄得逾39萬人確診新冠肺炎。因新冠肺炎個案急增，印度國內醫療系統瀕臨崩潰。印度首都新德里再度宣布延長封城一周，稱是面對不斷新增的新冠肺炎個案的最後措施。

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印度衛生部周日（2日）宣布，上周六新增392,488宗確診個案及3,689宗死亡個案，稍微低於上周五新增確診人數。印度累計增至約1,950萬人確診及超過21.5萬人染疫身亡。

首都新德里（New Delhi）錄得25,219宗確診個案，死亡人數達412人。而在疫情最嚴峻的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），錄得逾6.3萬宗確診個案，802人染疫死亡。

由於印度新增個案不斷增長，國內醫療系統幾乎完全崩潰。印度國內氧氣嚴重短缺，新德里一間醫院上周六有12名患者因缺氧宣告不治。印度開始陸續收到外國援助醫療物資，包括制氧機等，周六收到俄羅斯捐贈的15萬劑「衛星5號」（Sputnik V）新冠疫苗。雖然印度上周六起所有成年人皆可預約接種疫苗，但由於疫苗供不應求，一些州份宣布推遲接種計劃開展時間。

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新德里上周六再度宣布延長封城至5月10日，新德里首席部長凱杰里瓦爾（Arvind Kejriwal）表示，隨著確診個案不斷上升，必須繼續封城。他承認封城已是最後手段，但確診數目依然高企不下，印度民眾正爭相購買藥物及氧氣。

責任編輯：李俊儀