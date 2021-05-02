[巴郡股東會] 股神承認減持蘋果是錯誤 現時最看好的投資是...

巴郡(美:BRK)股東大會上，股神巴菲特承認去年減持部分蘋果持股或許是一個錯誤。至首季，蘋果仍是巴郡持倉比重最大股份。

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巴菲特指，蘋果產品在全球各地都有捧場客，是年輕人不能缺少的生活必需品，他更讚揚行政總裁庫克是世上最佳企業舵手之一。巴菲特早前曾指，蘋果是巴郡繼保險和鐵路後的第三大業務，不視作純粹持股。

日前蘋果公布第二季業績，期內純利按年增1.1倍至236億美元，遠超市場預期，並宣布斥資900億美元回購股份，同時增加季度股息7％。

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在大會上，巴菲特表示目前最佳投資，是覆蓋標普指數500隻成分股的指數基金，皆因世界變化太大。他認為，投資指數基金更勝投資於個別股份，包括巴郡。

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