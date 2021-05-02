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[巴郡股東會] 股神承認減持蘋果是錯誤 現時最看好的投資是...

環球政經 15:43 2021/05/02

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巴郡(美:BRK)股東大會上，股神巴菲特承認去年減持部分蘋果持股或許是一個錯誤。至首季，蘋果仍是巴郡持倉比重最大股份。

【美股追蹤】巴郡首季虧轉盈賺117億美元 淨沽貨金額近3季最高 手持現金增至逾1400億美元  詳情請看[下一頁]

巴菲特指，蘋果產品在全球各地都有捧場客，是年輕人不能缺少的生活必需品，他更讚揚行政總裁庫克是世上最佳企業舵手之一。巴菲特早前曾指，蘋果是巴郡繼保險和鐵路後的第三大業務，不視作純粹持股。

日前蘋果公布第二季業績，期內純利按年增1.1倍至236億美元，遠超市場預期，並宣布斥資900億美元回購股份，同時增加季度股息7％。

【券商點睇】建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股 詳情請看[下一頁]

在大會上，巴菲特表示目前最佳投資，是覆蓋標普指數500隻成分股的指數基金，皆因世界變化太大。他認為，投資指數基金更勝投資於個別股份，包括巴郡。

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撰文 : 李尚毅

蘋果（Apple，美：AAPL） 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 美股

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