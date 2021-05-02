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【內地熱話】上海有餐廳設消費勸導員　網民：我進去就是吃個飯，不是接受教育

環球政經 14:56 2021/05/02

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內地13屆全國人大常委會第28次會議中，表決通過《反食品浪費法》，誤導消費者超量點餐者，最高罰1萬人民幣。上海有餐廳為配個新政策，而新增消費勸導員。

綜合內媒報道，這間餐廳的浪費勸導員會不停走動巡查，並記錄每桌客人的點餐情況。為了減少浪費情況發生，該名浪費勸導員會對剩下的食物進行稱重打包稱重，又會給合食客獎勵。

有網民欣賞該餐廳做法，「現在的餐廳食物浪費真的挺嚴重的！我們還是從自己先做起，吃多少點多少，光盤行動，杜絕浪費」。

然而，似乎有更多網民認為該做法是沒有必要，又有機會令食客卻步。「和人家商業飯局吃飯很在意被打擾怎麼辦」、「以後會看到顧客和勸導員打架的新聞」、「這種餐廳我根本就不會去，我進去就是吃個飯的，不是進去接受教育的」、「這種真沒必要，點菜時候服務員適當提醒就好了，設這種監督崗，真不去吃了」。

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責任編輯：黎淑雯

 

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