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睡床隔離就係鋅盤　英國倫敦75平方呎單位　售189萬元

環球政經 17:02 2021/05/02

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香港經常被人詬病，樓價貴之餘，經常出現納米樓，外國的納米樓又是如何？英國倫敦有一個不足100平方呎的單位出售，售價為175,000英磅（約189萬元）。

據《鏡報》報道，該住宅位於肯辛頓（Kensington），價格為為175,000英鎊（約189萬元），但該單位不能用作永久居住用途。據示範單位的圖片顯示，甫踏入「單位」的大門，便立即可見到睡床，旁邊設有鋅盤，及浴室，生活設備齊全，走「極簡主義」，基本上看不到「多餘」物件，單位之細，更是迫戶主進行「斷捨離」，皆因已難以放下一件較大型的家具。

簡單形容是「一眼睇晒」，而且單位只有一面窗 ，令人擔憂採光問題，要裝修更是成問題。

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責任編輯：黎淑雯

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