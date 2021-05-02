【內地熱話】內地女子五一「遊景點」　抱電腦邊走邊工作　網民道出打工仔悲歌

內地新冠肺炎疫情逐漸緩和，踏入五一黃金周，有不少人都會出外遊玩，不過若要一邊遊玩，一邊工作，又似乎讓人倍感無奈。

據《鳳凰網》報道，一名穿上漢服的女子，在河南的清明上河園景區裏，抱著電腦一邊「觀賞景色」，一邊低頭打字，因而吸引不少遊客注意。

報道提及，該名女子是有「任務」在身，須處理工作。記者則問到：「是不是沒有假期？」，女子的男朋友解釋，他們是趁有優期而出來遊玩。

有不少網民則分享自身都經歷過類似狀況，「不知道很多工作要隨時待命嗎？我出門拿都帶著電腦，經常要就地開電腦緊急處理事情」、「我去年逛故宮就這麼幹的，今年逛那裡都背著電腦」、「我老公做設計的，隨時都背著電腦和平板。一會兒一個電話要這要那的，根本沒有假期」、「我姐夫大年三十邊吃年夜飯邊加班，大年初一就去公司加班了」。

有網民則坦言，現在的打工仔雖然想打生活和工作分開，但難以實行，「真的都沒有體驗過即使休假還要時刻擔心工作突然找來的焦慮感嗎？」

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責任編輯：黎淑雯