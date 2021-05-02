  • 28°C
香港時間 : 2021502日 (日) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三星重奪手機出貨量　撼贏Apple居全球榜首

環球政經 13:32 2021/05/02

分享：

三星電子（Samsung）再次奪回市佔率，撼贏Apple居全球榜首，繼續主導市場。

據《韓聯社》報道，去年第4季的手機市佔率為Apple居首，今年第一季則由三星奪回。全球行業分析諮詢公司Counterpoint Research發布有關今年第一季的數據顯示，三星佔全球出貨量最高為21.7%，以下為頭5位排名：

排名 品牌 全球智能手機出貨量
1 三星電子 21.7%
2 Apple 16.8%
3 小米 13.7%
4 OPPO 10.7%
5 Vivo 10%

預測指出，現時折疊屏手機市場由三星主導。而華為、OPPO、Vivo及小米等內地手機大牌將陸續推出新品，料會增加市場競爭。

報道提及，三星於去年第四季手機出貨量為16%，較Apple的21%輸蝕。而三星Galaxy S21系列上請後反應不俗，在歐美、韓國的銷售額及銷量均有增長；而Galaxy A系列亦打入中低端市場，或因此而助三星重套「一哥」位置。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

 

 

品牌 華為 小米 Oppo Samsung Vivo 南韓 Galaxy S 智能手機 香港經濟日報

上一篇文章

【美股追蹤】巴郡首季虧轉盈賺117億美元 淨沽貨金額近3季最高 手持現金增至逾1400億美元

下一篇文章

騰訊因未按要求申報經營者集中　被國家市場監管總局開罰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】62公里環香港島賽　由實體突變虛擬 臨時沒有現場補給　多人退出比賽
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】62公里環香港島賽　由實體突變虛擬 臨時沒有現場補給　多人退出比賽