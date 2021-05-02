三星重奪手機出貨量　撼贏Apple居全球榜首

三星電子（Samsung）再次奪回市佔率，撼贏Apple居全球榜首，繼續主導市場。

據《韓聯社》報道，去年第4季的手機市佔率為Apple居首，今年第一季則由三星奪回。全球行業分析諮詢公司Counterpoint Research發布有關今年第一季的數據顯示，三星佔全球出貨量最高為21.7%，以下為頭5位排名：

排名 品牌 全球智能手機出貨量 1 三星電子 21.7% 2 Apple 16.8% 3 小米 13.7% 4 OPPO 10.7% 5 Vivo 10%

預測指出，現時折疊屏手機市場由三星主導。而華為、OPPO、Vivo及小米等內地手機大牌將陸續推出新品，料會增加市場競爭。

報道提及，三星於去年第四季手機出貨量為16%，較Apple的21%輸蝕。而三星Galaxy S21系列上請後反應不俗，在歐美、韓國的銷售額及銷量均有增長；而Galaxy A系列亦打入中低端市場，或因此而助三星重套「一哥」位置。

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責任編輯：黎淑雯