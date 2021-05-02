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騰訊因未按要求申報經營者集中　被國家市場監管總局開罰

環球政經 13:02 2021/05/02

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內地計劃對科網巨頭騰訊(00700)處以巨額罰款，作為其對互聯網巨頭進行反壟斷制裁的一部分。

【騰訊700】 傳騰訊或因壟斷 被罰款逾100億人幣 金額料低於阿里：【下一頁

綜合內媒報道，國家市場監管總局近日根據《中華人民共和國反壟斷法》第48條、49條作出行政處罰決定，騰訊控股有限公司等企業分別須支付50萬人民幣罰款。有別於消息早前傳出，騰訊可能面臨至少100億元人民幣的罰款；其實際罰款金額低於早前阿里巴巴（09988）的182.8億元人民幣。

有報道提及，國家市場監管總局對多間互聯網企業進行調查，當中包括騰訊收購途虎公司股權案、林芝騰訊公司與萬達成立丙晟科技案等；其他涉案的公司包括滴滴、蘇寧等。

此外，其他案件包括美團旗下上海漢濤收購上海領健股權案；內地網約車巨頭滴滴涉其中三宗案件，分別為旗下嘉興創業與豐田設立合營企業案、嘉興創業收購贏時通股權案、滴滴智慧交通與浪潮智投設立合營企業案。

此事也在微博上成為熱話，不少網民認為對騰訊的處罰過輕，「才五十萬嗎，對騰訊來說問題不大」、「50萬這叫鼓勵不叫處罰，謝謝」、「當你看完這條微博的時候，騰訊已經轉了50萬了」、「和阿里的處罰相比真的是天壤之別啊」。

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責任編輯：黎淑雯

上海 制裁 財務自由 收購 壟斷 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 編輯 反壟斷 創業

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