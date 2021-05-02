【美股追蹤】巴郡首季虧轉盈賺117億美元 淨沽貨金額近3季最高 手持現金增至逾1400億美元

股神巴菲特旗艦巴郡(美:BRK)公布首季業績。期內虧轉盈賺117億美元，遠較去年同期取得497億美元虧損為佳。主要由投資利潤達28億美元帶動。

巴郡首季4大持倉股票市值一覽:

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巴郡組合仍重倉4大美股，市值佔持倉比重69%。值得留意的是，巴郡首季淨沽股票金額為39億美元，為去年第二季以來最高。回購金額為66億美元。巴郡所持現金，亦按季上升5%至1454億美元。

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主業方面，保險和其他業務收入按年增加3%至532億美元，鐵路，公用和能源業務收入按年增加14%至113億美元。

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