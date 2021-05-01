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【新股IPO】國內充電寶服務商騰訊螞蟻有份投資 小電科技遞交上市申請

股樓投資 19:29 2021/05/01

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國內共享充電寶服務供應商小電科技向港交所提交上市申請，中金及瑞銀為聯席保薦人。根據招股書，小電科技在2018年、2019年和2020年的總收入分別為4.23億元（人民幣，下同）、16.36億元和19.11億元。2000年Non-IFRS經調整除所得稅前虧損1.07億元。

【美股焦點】Twitter業績未達標累股價挫15% 第二季會更差嗎？，請按【見下頁

截至2020年底，小電科技的共享充電寶服務擁有超過71萬個點位，已投放600萬個充電寶，覆蓋全國超過1,700個縣市及超過2.37億的註冊用戶。

【晶片短缺】英特爾計劃在歐洲擴大晶片產能 建廠前提要有足夠補貼，請按【見下頁

股東方面，騰訊附屬的林芝利新以9.77%的持股，成為小電科技的第一大機構股東。另紅杉資本、螞蟻集團、高榕資本及圓璟投資均曾參與前輪的融資。

值得注意是，今年4月怪獸充電（EM）在美國掛牌，成為共享充電寶第一股，但股價在上市後表現認真麻麻，周五（4月30日）收報7.58美元，比招股價低10.8%。

 

【延伸閱讀】券商點睇，中國銀河料疫後修復更利發達經濟體 A股上升動能較外圍弱，請按【見下頁

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記者：林衛

港股 騰訊控股（00700） 螞蟻集團（06688） 香港交易及結算所有限公司 香港 IPO

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